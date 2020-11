Daniel Jacobs une fois promis de Gabriel Rosado que les deux ne mettraient jamais les pieds sur le même ring. Jacobs a déclaré que cela était dû au record de Rosado et au fait qu’il “n’obtient rien” en marquant une victoire dans un combat. Malgré le trash talk, les deux se rencontreront dans un affrontement principal vendredi soir sur la sous-carte du Hôtel et casino Seminole Hard Rock à Hollywood, en Floride.

Heure et chaîne Daniel Jacobs vs Gabriel Rosado

Campus: Seminole Hard Rock Hotel and Casino, Hollywood, Floride

Temps: 18 h HP / 21 h HE aux États-Unis. 20h au Mexique.

Canal: DAZN aux États-Unis.

Daniel Jacobs contre Gabriel Rosado en direct

Le différend entre Jacobs Oui Rose commencé quand Rose a été désigné comme un combat de remplacement pour le combat de Jacobs contre Julio Cesar Chavez Jr. en décembre 2019. Chávez a déjà fait du désordre, donc avoir un plan de sauvegarde efficace a fonctionné pour Jacobs, l’incitant à remercier Rose avant le combat pour obtenir 1 million de dollars supplémentaires. Au lieu d’accepter les remerciements de Jacobs, Rosado a qualifié l’ancien champion des poids moyens à deux reprises de “ringard” et le discours de trash a commencé.

La vérité c’est que Jacobs a plus à perdre qu’à gagner contre Rose. Il tente de se positionner pour un autre combat pour le titre mondial, peut-être contre Canelo Alvarez ou Gennadiy Golovkin, qui avait déjà battu Jacobs dans des décisions étroites. Une perte pour Rose ce serait dévastateur pour la mission de Jacobs gagner encore un championnat du monde, et une victoire continue Jacobs stable en tant que combattant d’élite, mais pas en tant que superstar.

Rose C’est un vétéran très respecté, avec une fiche légèrement trompeuse de 25-12-1. Il n’a pas le record amateur impressionnant de plusieurs des meilleurs combattants et a dû s’entraîner beaucoup sur le tas en tant que jeune combattant, provoquant quelques trébuchements avant de prendre le rôle d ‘«adversaire» de combattants plus respectés. . Il n’a jamais été en mesure de remporter le genre de victoire révélatrice qui l’a élevé au-delà du statut d’adversaire ou de gardien de but, mais Rose il est toujours prêt à combattre n’importe quel homme dans le sport.

Indépendamment de la différence entre les deux hommes en termes de réalisations et de perception du public, Rose Il a dit qu’il avait toujours su que les deux étaient destinés au combat.

“Je savais que ce combat allait avoir lieu”, a-t-il déclaré. Rose à BoxingScene. «Cela devait se produire en juin, juste après les combats en Arizona, mais la pandémie a frappé et ralenti un peu les choses. Mais c’est un combat qui, je pense, allait avoir lieu juste parce qu’à chaque fois Danny et j’ai rencontré, il n’y avait vraiment pas de problème que nous allions nous battre au milieu de la rue ou quelque chose comme ça, mais il y avait toujours une conversation. Et ce n’était jamais une conversation agréable. C’était toujours cette statique dans laquelle cela devait arriver “.

Prédictions Daniel Jacobs vs Gabriel Rosado

Dormir avec un mec comme Rose c’est comme ça que tu te trouves du mauvais côté d’un malaise. Cependant, Jacobs Ce n’est pas le genre de combattant qui fait l’erreur de négliger des adversaires capables, et il ne regarde probablement pas au-delà Rose, peu importe combien j’ai critiqué Rose comme un ennemi qui le mérite. Même comme ça, Jacobs il est tout simplement le meilleur combattant à la tête de ce combat, ce qui se reflète dans ce Jacobs est un favori -1600. Rose Il n’a jamais été capable de surmonter la bosse et de battre les lutteurs au niveau de champion du monde. Rose mettra à l’épreuve Jacobs un peu et je pourrais gagner un roundo ou trois mais Jacobs Vous devriez pouvoir le porter au fur et à mesure que les rounds passent et qu’ils marquent un arrêt tardif.

Choisir: Jacobs via TKO9