Daniel Snyder est le pire propriétaire que la NFL ait eu au cours des deux dernières décennies. Au cours de ses 21 années à la tête de l’équipe de Washington, marqué par sa détermination de longue date à conserver le nom “Redskins” jusqu’à ce qu’il soit contraint de changer en 2020, il a mal géré l’organisation au point d’échouer continuellement.

Washington, en raison de sa taille de marché, de sa longue histoire et de sa base de fans nationale, possède toujours l’une des équipes les plus rentables et les plus populaires de la ligue, mais au-delà des revenus générés pendant le boom moderne de la ligue, Washington a perdu sa pertinence en tant que gagnante et bien gérée. la franchise. Cela est lié au fait que Snyder a fait des mouvements qui ont aliéné de nombreux dirigeants, entraîneurs, joueurs et fans au fil des ans.

Voici une chronologie du mandat troublant de Snyder:

Chronologie de la propriété de Daniel Snyder

25 mai 1999 – Snyder paie 800 millions de dollars – un record à l’époque pour une transaction sportive – pour acquérir les Redskins et leur stade actuel (maintenant FedEx Field) après la mort de l’ancien propriétaire Jack Kent Cooke. Pour rendre cet accord possible, Snyder vend sa société de communication, emprunte 340 millions de dollars à une banque française et assume une dette de 155 millions de dollars sur le stade.

24 juillet 1999 – L’arrivée de Snyder conduit à la démission du directeur général Charley Casserly, qui remporterait le titre de directeur de l’année de Sporting News pour avoir conclu le contrat de repêchage à succès avec les Saints afin d’acquérir tous leurs choix de classe pour le numéro 1 du classement général (Ricky Williams ) et choisir le demi de coin Champ Bailey. Casserly est remplacé par Vinny Cerrato, un acteur peu expérimenté.

2 juin 2000 – Snyder donne le demi de coin des Cowboys récemment sorti Deion Sanders, alors âgé de 32 ans, un contrat de 56 millions de dollars sur sept ans. Sanders joue bien, mais il se retire de la ligue pour la première fois après une saison à Washington.

Juillet 2000 – Snyder paie 1 million de dollars pour rompre un contrat et déplacer le camp d’entraînement de Washington de Frostburg, dans le Maryland, au siège de l’équipe à Ashburn, en Virginie. Il fait de Washington la première équipe de la NFL à demander aux fans d’assister aux pratiques du camp, 10 $ pour l’admission et 10 $ pour le stationnement.

4 décembre 2000 – Snyder congédie l’entraîneur Norv Turner, qui a été embauché comme entraîneur-chef de Washington en 1994, malgré le fait que Turner ait un dossier de 7-6 avec trois matchs à jouer. L’équipe termine 1-2 et rate les séries éliminatoires avec le remplaçant par intérim Terry Robiskie.

Janvier 2001 – Snyder remplace Turner par Marty Schottenheimer, qui a été retiré quelques années de son passage réussi avec les Chiefs.

Septembre 2001 – L’équipe vend des chapeaux «Pentagon Flag» à 23,99 $ pièce à but lucratif et ajoute également une mystérieuse charge de sécurité de 4 $ après les événements tragiques du 11 septembre, selon un rapport du Washington City Paper.

13 janvier 2002 – Snyder renvoie Schottenheimer après une seule saison, même si l’équipe est allée 8-3 après un début de 0-5 pour manquer de peu les séries éliminatoires.

14 janvier 2002 – Snyder engage Steve Spurrier, peu de temps après sa démission à l’Université de Floride, pour remplacer Schottenheimer, lui donnant un contrat de 25 millions de dollars sur cinq ans, alors le plus gros contrat d’entraîneur de l’histoire de la NFL.

30 décembre 2003 – Spurrier démissionne avant d’avoir collecté les 15 millions de dollars qui lui sont dus au cours des trois dernières années de son contrat, déçu de ne pas pouvoir traduire son succès d’entraîneur universitaire à la NFL sous Snyder.

7 janvier 2004 – Snyder ramène l’entraîneur Joe Gibbs, triple vainqueur du Super Bowl, pour remplacer Spurrier et lui donne également le titre de président d’équipe. Gibbs, après une première saison de 6 à 10, amène l’équipe à surpasser ses quatre saisons, avec deux voyages en séries éliminatoires.

Septembre 2006 – Une autre partie du Washington City Paper expose sur Snyder documente comment l’équipe a vendu des sacs d’arachides dans le stade initialement destinés à être distribués sur Independence Air, une compagnie aérienne qui a disparu l’année précédente.

8 janvier 2008 – Gibbs, après une défaite en séries éliminatoires contre les Seahawks, décide de se retirer pour la deuxième et dernière fois plutôt que d’entraîner la dernière année de son contrat.

10 février 2008 – Snyder fait de Jim Zorn le quatrième entraîneur-chef de son mandat. Bien que livrant une bonne attaque, l’équipe ne va que 8-8 lors de la première année de Zorn.

12 juin 2008 – Red Zebra Broadcasting, propriété de Snyder, acquiert les deux stations de radio sportives les plus importantes de Washington, ESPN 980 (WTEM) et Sports Talk 570 (WSPZ). Au-delà de la diffusion des matchs des Redskins, ils permettent à l’équipe de contrôler les conversations médiatiques sur l’équipe.

8 octobre 2008 – Snyder, par le biais de WFI Stadium Inc., dépose l’une de ses 125 poursuites contre les détenteurs d’abonnements qui ont été contraints de manquer à leurs accords de 10 ans et de 5 000 $ après avoir été durement touchés par une récession de deux ans. Selon le Washington Post, ils ont été poursuivis pour un total de 3,6 millions de dollars, l’équipe ayant finalement remporté 2 millions de dollars de jugements. Cela vient malgré l’affirmation de Snyder selon laquelle il y avait au moins 200000 personnes sur la liste d’attente des billets de saison à l’époque.

27 février 2009 – Snyder donne au plaqueur défensif des agents libres Albert Haynesworth un contrat de 100 millions de dollars sur sept ans, pour lequel les Redskins ont également été accusés par les Titans de falsification avant l’agence libre. Haynesworth était un mauvais choix pour les entraîneurs et après deux saisons de production décevantes, il a été échangé aux Patriots à l’été 2011 pour seulement un choix de cinquième ronde.

9-13 octobre 2009 – Le Washington Post publie une série de colonnes, y compris des voix éminentes MIchael Wilbon et Sally Jenkins, mettant en lumière la mauvaise gestion de Snyder et la première décennie de naufrage des Redskins sous lui.

18 octobre 2009 – Snyder décide de laisser un canard boiteux Zorn terminer la saison, mais le dépouille de ses fonctions de jeu offensif, les confiant au nouveau “consultant” Sherman Lewis

17 décembre 2009 – Snyder engage le nouveau directeur général Bruce Allen après la démission de Vinny Cerrato de son poste de vice-président exécutif des opérations de football après une décennie de déception.

4 janvier 2010 – Snyder tire Zorn après seulement deux saisons.

5 janvier 2010 – Snyder engage Mike Shanahan pour remplacer à la fois Zorn en tant qu’entraîneur et Cerrato en tant que vice-président des opérations de football. Allen et Shanahan sont co-responsables des décisions relatives au personnel.

4 avril 2010 – Washington fait un échange intradivision rare avec Philadelphie pour le quart Donovan McNabb, abandonnant les choix de troisième et quatrième ronde.

15 novembre 2010 – Snyder donne à McNabb une prolongation de contrat de cinq ans basée sur des incitatifs d’une valeur allant jusqu’à 88 millions de dollars. Cette nuit-là, l’ancienne équipe de McNabb, les Eagles, est entrée dans FedEx Field et a mis les Redskins en déroute 59-28 derrière son remplaçant, Michael Vick.

17 décembre 2010 – Moins d’un mois après l’extension du QB, Shanahan place McNabb pour le reste de la saison, le ramenant à la troisième corde sur la carte de profondeur.

Septembre 2010 – Avec Snyder et Allen, Washington va à l’encontre de la directive de la ligue de ne pas utiliser une saison non plafonnée pour un futur avantage salarial. Le résultat est une pénalité de 36 millions de dollars, un coup dur à prendre en 2012 et 2013.

9 mai 2013 – Snyder fait sa citation tristement célèbre sur ses sentiments sur le nom “Redskins” dans une interview avec USA Today. «Nous ne changerons jamais le nom. C’est aussi simple que cela», dit-il. “JAMAIS – vous ne pouvez utiliser de majuscules.”

Été 2013 – Lors d’un voyage hors saison au Costa Rica, Washington oblige ses pom-pom girls à être des escortes masculines et à se déshabiller devant ses clients, selon une enquête du New York Times.

30 décembre 2013 – Snyder licencie Shanahan, mettant fin à une lutte de pouvoir autour de l’utilisation du quart-arrière Robert Griffin III, une superstar recrue en 2012, s’est blessée au genou la saison suivante.

9 janvier 2014 – Snyder engage Jay Gruden pour remplacer Shanahan, lui donnant un contrat de cinq ans, 20 millions de dollars, toutes garanties.

10 février 2014 – Snyder tente à nouveau de plonger dans le passé glorieux de l’équipe, en embauchant le Super Bowl 32 MVP QB Doug Williams en tant que directeur du personnel. Williams reste avec l’équipe en tant que vice-président senior du développement des joueurs en 2020 après un passage de trois ans à être plus impliqué dans les décisions du personnel.

6 janvier 2015 – Snyder embauche l’ancien expert scoutisme du front-office des 49ers et des Seahawks, Scot McCloughan, en tant que directeur général, supprimant ces fonctions de directeur général du président Allen, qui avait le contrôle du personnel après le licenciement de Shanahan.

9 mars 2017 – Snyder licencie McCloughan, qui aurait été aux prises avec davantage de problèmes d’alcoolisme en dehors du terrain. Sous McCloughan, l’équipe est allée 17-14-1, se transformant en équipe éliminatoire avec Gruden et QB Kirk Cousins. Allen redevient GM.

7 octobre 2019 – Snyder licencie Gruden avant six saisons complètes après le départ de l’équipe 0-5. Une rupture aurait commencé lors du repêchage de 2019, lorsque Snyder et Gruden ne se sont pas entendus sur la sélection du quart Dwayne Haskins au 15e rang du classement général. L’équipe a ouvert 0-4 avec Case Keenum à la place.

30 décembre 2019 – Snyder licencie Allen après une longue série de mouvements inefficaces du personnel et une saison qui s’est terminée 3-13.

1 janvier 2020 – Snyder engage Ron Rivera pour remplacer Gruden en tant qu’entraîneur, mais l’équipe continue de fonctionner sans président ni directeur général après Allen. Rivera a une autorité considérable en matière de personnel, mais avec Allen, Snyder est le principal responsable du front-office de l’équipe.

13 juillet 2020 – Washington annonce qu’il changera le nom de “Redskins”, bien que Snyder ait récemment insisté sur le fait que cela ne se produirait “JAMAIS”.

16 juillet 2020 – Un rapport d’enquête du Washington Post détaille la masculinité toxique de l’organisation de Snyder, dont 15 femmes accusent d’anciens employés des Redskins de harcèlement sexuel. Snyder ne fait pas partie des accusés, mais trois cadres proches de lui et deux autres hommes du service de reconnaissance le sont. Snyder, cependant, est blâmé pour la sous-dotation en personnel de son département des ressources humaines et la création d’une culture de bureau toxique de rabaissement.

26 août 2020 – Le Post fait suite à son rapport de juillet avec un autre article alléguant davantage de harcèlement au travail tout au long du mandat de Snyder. Vingt-cinq autres femmes se présentent au Post, ce qui fait que le nombre total d’accusateurs est de 42. L’affirmation la plus excitante était que Snyder a ordonné au département vidéo de l’équipe de produire une vidéo des extraits des parties intimes des pom-pom girls qui ont été filmées pendant le tournage du film. calendrier des maillots de bain de l’équipe en 2008. Snyder aurait également suggéré à une pom-pom girl lors d’un événement caritatif de 2004 de rejoindre Anthony Roberts, l’ophtalmologiste officiel de l’équipe et un camarade de classe de l’école secondaire de Snyder, dans une chambre d’hôtel afin qu’ils «puissent apprendre à connaître mieux les uns les autres. ” Snyder a nié les deux allégations dans une déclaration au Post.