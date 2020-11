Le sport est la vie, disent-ils. Et il en sait beaucoup sur le désir de vivre Daniella Alvarez, une présentatrice de télévision et mannequin qui s’est fait amputer une partie de la jambe gauche il y a quelques mois et se réfugie désormais dans le sport pour continuer à vivre et à être heureuse.

L’ancienne Miss Colombie 2011-2012 a subi une intervention chirurgicale cet été pour amputer son pied gauche en raison d’une ischémie. “J’aurai ma dernière opération où ils devront retirer mon pied gauche, ils devront aussi prendre un peu de ma jambe pour avoir une vie plus prospère, car je pourrais avoir un pied mais ce ne serait pas un pied fonctionnel”, avait-elle déclaré à l’époque. Sur Instagram.

Mais le fait de perdre une partie de ce membre n’empêche pas Daniella Álvarez de faire du sport, loin de là. Revient à apprendre à faire du vélo et publier des vidéos de vos entraînements personnels, maintenant sans jambe. Un grand message de l’influenceur, bien connu en Colombie et dont l’exemple a traversé les frontières avec le reste du monde.

“Nous avons tout fait pour sauver votre pied pendant ce mois et demi … mais ce n’est plus sauvé”, ont déclaré les médecins à Daniella, qui ne s’est pas effondrée: «J’ai arrêté de pleurer parce que j’ai sauvé ma vie; le miracle n’était pas mon pied … c’était ma vie ». Désormais tournée vers le sport, son objectif est de trouver «une prothèse pour courir sur piste ou contre l’eau». Il s’agit de la présentatrice et mannequin, Miss Colombie il y a des années, une femme dont la vie a changé mais qui la savoure au jour le jour comme jamais auparavant malgré ce qui s’est passé.