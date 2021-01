Le modèle Daniella Alvarez a montré que sa carrière de danseuse se poursuit, surtout maintenant qu’elle a une nouvelle jambe prothétique. Ainsi, dans ses réseaux sociaux, il a montré comment un genre angolais pouvait danser à côté d’un ami.

«Dancing Kizomba! Quand il y a du désir et de la passion pour quelque chose, on oublie les difficultés. Je fais danser mes prothèses juste en pensant que je veux le faire et rien ne peut m’arrêter“, A déclaré l’ancienne Miss Colombie.

De plus, elle a remercié son ami Camilo, qui l’a aidée à danser. “À mon ami de l’âme, merci de m’avoir toujours fait danser et d’avoir confiance que nous pourrions y parvenir», A-t-il conclu dans sa publication dans Instagram.

Daniella Álvarez a provoqué l’étonnement lorsqu’en juin 2020, elle a déclaré à ses réseaux sociaux qu’elle avait pris la décision d’amputer sa jambe gauche afin de sauver sa vie, ceci après avoir passé plusieurs mois à l’hôpital et avoir subi plusieurs chirurgies.

Petit à petit, la danseuse montre que ses compétences sont toujours intactes et ses réseaux sociaux sont devenus un enseignement que tout est possible. En décembre dernier, elle a signalé qu’elle avait enfin ses prothèses et qu’elle pouvait faire plus d’activités, comme la danse.

