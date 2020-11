Joueur de tennis russe Daniil Medvedev. .

Daniil Medvedev a été ‘détruit’ par Dominic Thiem il y a neuf ans lors d’un événement junior à Umag, une rencontre qui a finalement servi à forger son personnage et à lui permettre de se venger ce dimanche en finale du tournoi des maîtres (4-6, 7-6 (2) et 6-4).

Avec son endurance inébranlable et son jeu orthodoxe à damier, Medvedev a succédé à Nikolay Davydenko, l’ancien Russe à remporter le Finales ATP en 2009, remportant le plus grand titre de sa carrière laissant Thiem sans couronne pour la deuxième année consécutive.

Le Russe est également devenu le quatrième joueur de tennis de l’histoire à battre les trois meilleurs joueurs du classement dans le même tournoi, après Boris Becker à Stockholm 1994, Novak Djokovic à Montréal 2007 et David Nalbandian à Madrid 2007.

Pour gagner cet honneur, il fallait passer l’un des grands obstacles du tennis aujourd’hui, personnifié dans Thiem, une de ses anciennes connaissances qui est amie avec lui depuis 2011.

Selon le Russe cette semaine, les deux joueurs se sont rencontrés lors d’un tournoi U-18 à Umag, en Croatie, il y a neuf ans.

“Il venait juste de jouer la finale junior de Roland Garros et il est venu à ce tournoi, ce qui a été une surprise pour tout le monde”, a déclaré Medvedev. après avoir battu Nadal.

Celui de Moscou a dit qu’il avait parlé de lui à ses amis, parce qu’il était déjà bien connu, et leur a dit qu’il souhaitait avoir de la chance et pouvoir jouer contre Thiem.

Donc c’était ça. Medvedev a remporté le neveu de Marin cilic et il a accepté le match contre l’Autrichien, qui a clairement perdu 6-2 et 6-0.

“Cela m’a détruit. J’avais une très mauvaise attitude sur le terrain, environ dix fois pire que maintenant. Je me souviens qu’il est venu me voir après le match et m’a dit que j’avais un bel avenir devant moi, mais que je devais me calmer, parce que j’étais fou.”

Et neuf ans après cette bataille comme de simples promesses, ils se sont rencontrés dans l’une des finales les plus importantes du circuit.

Medvedev, comme Nadal avant, a commencé lentement, avec un rythme bas, avec l’occasion occasionnelle de prendre de l’avance, mais à la merci d’un Thiem qui sentait plus le ballon.

Avec une double faute il a abandonné son service et finalement le premier set et a été placé dans un scénario qu’il adore, celui d’une victime.

Medvedev devait sauver trois balles de break dans le deuxième set pour se réveiller et se brancher à la fin. Il ne s’est pas effondré même lorsque Thiem l’a dominé au tie break 0-2. Il a remporté sept points d’affilée et a forcé le dernier set.

Personne n’était revenu d’un set adverse du tournoi jusqu’à sa victoire sur Nadal et en finale, il était en mesure de le faire deux fois de suite.

Il était déjà propriétaire du jeu et bien que les possibilités de se détacher lui échappent (il en a gaspillé cinq), le moment était proche. Il commandait le parti et ce n’était qu’une question de temps avant que Thiem n’abandonne.

Quand la pause est tombée, elle l’a fait comme un fruit mûr, brisant le schéma d’un Thiem qui est à nouveau sans prix et qui à 27 ans n’a qu’un Masters 1000 et un Grand Chelem dans son palmarès, petit butin pour son jeu.

Medvedev, le remplaçant de Davydenko, est le sixième vainqueur différent au cours des six dernières années à Londres et rejette la capitale britannique avec son meilleur résultat sur le circuit à ce jour.

le Robot opposé maintenant pour une alternative aux grands garçons et maintenant vous pouvez le faire depuis l’autel du professeur.