Erendira Palma Hernandez

Journal La Jornada

Dimanche 20 décembre 2020, p. a10

Malgré les coups économiques de la pandémie de Covid-19 et de ne pas avoir l’opportunité d’atteindre la Première Division de manière sportive, Atlante cherchera le titre de la Ligue d’expansion ce dimanche contre Tampico Madero.

Plus qu’une promotion sportive, nous allons pour une promotion morale, pour montrer qu’Atlante avec ses 104 ans est toujours en vie, a déclaré l’entraîneur Mario García.

Après la transformation de la Liga de Ascenso en Expansión Mx, le barreur a regretté que la Fédération mexicaine de football (FMF) ait sous-estimé le talent des jeunes manifestés dans ce tournoi, il espère donc que les règles changeront bientôt pour ouvrir le saut à la Liga Mx.

Il était clair quelle est la capacité des jeunes Mexicains, qui participent principalement à cette Ligue, mais l’effet sera tel que je suis sûr que la promotion reviendra dans peu de temps. Les managers doivent se rendre compte qu’il vaut mieux bien travailler et monter dans le sport que de mal faire les choses et de payer des amendes aussi excessives, a-t-il déclaré.

Il a reconnu qu’en raison du plafond économique imposé par la FMF au tournoi d’Expansion, ainsi que de la fermeture des stades, à titre préventif contre la pandémie, tous les membres de la Ligue étaient touchés dans leurs poches.

Il nous a tous frappés, ils ont baissé les salaires des techniciens et des joueurs, bien que certains aient triché, mais il valait mieux travailler que de subir une plus grande perte économique. Nous devrions en profiter si une opportunité se présentait et je l’ai fait avec cette équipe, a-t-il déclaré.

La valeur de ce concours se serait reflétée avec Atlante dans l’entrée des supporters dans les stades. Avec le retour à Mexico et le bon tournoi organisé, nous aurions eu des foules absolues dès la première date et, surtout, maintenant en finale, a-t-il déclaré.

Atlante et Tampico Madero ont fait match nul 1-1 au match aller, donc l’équipe des Potros de Hierro cherchera à être couronnée au stade Ciudad de los Deportes, où ils ont joué dans les années 1980.

García a souligné son enthousiasme pour atteindre le sceptre et démontrer l’importance d’Atlante dans le football mexicain, rappelant que seul le surnom de The People’s Team permet une plus grande proximité avec les fans et avec ceux qui veulent réaliser le rêve d’être des joueurs de football.

La Première Division a perdu de la couleur, elle a besoin d’un club avec autant de folklore qu’Atlante pour affronter des équipes gentrifiées. Vous avez besoin d’une équipe qui donne des opportunités et qui compte plus d’hommes que de noms pour se mesurer aux soi-disant grands, a-t-il déclaré.