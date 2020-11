De la rédaction

Dimanche 29 novembre 2020

Mike Tyson a ressuscité cet animal sauvage qu’il avait endormi il y a 15 ans, lors de son dernier combat. Hier soir, il a couru sur le ring, comme tout le monde s’y attendait, pour affronter Roy Jones, un autre vétéran à la retraite, mais qui n’a eu son dernier combat qu’en 2018.

Un combat d’exposition à Los Angeles dans lequel les deux anciens boxeurs ont combattu huit épisodes, chacun d’une durée de deux minutes et non trois, sans masque et sans décréter le vainqueur. Un spectacle qui a atteint ses objectifs, enflammant la nostalgie et une certaine curiosité de voir deux quinquagénaires revivre leurs souvenirs.

Et Tyson ne peut jamais cesser d’être cet animal féroce. À 54 ans, il est monté en très bonne forme physique pour affronter Jones, à 51 ans, qui n’avait combattu que pour la dernière fois en 2018.

Tyson frappait des crochets effrayants. Ils frissonnaient à chaque impact, tandis que Jones devait faire appel au mouvement de la taille, à un coup rapide qui réussissait à se connecter et à l’étreinte de sécurité. Les hurlements de Tyson frissonnèrent, c’était comme si toute la rage dont il faisait preuve à la fin des années 80 et au milieu des années 90 était intacte.

Deux taureaux chargés de la force des presque 100 kilos de Tyson et des 95 de Jones. Il n’y a pas eu de concessions, la démonstration a clairement montré que la boxe n’est pas un jeu, même si c’est amical.

Ce type est toujours très fort, a déclaré Jones à la fin; il faut être dans cet endroit pour savoir à quoi ressemblent leurs coups. Le travail qu’il a fait sur mon corps m’a fait mal.

Tyson était d’accord avec le lien symbolique qu’ils ont décrété, l’accord était qu’il n’y aurait pas de gagnant.

J’étais celui qui aurait dû avoir peur ce soir, il y a 15 ans je ne me suis pas battu, dit Tyson amusé; il l’a fait il y a à peine deux ans. La recrue ici, c’est moi.

Tyson, qui a reçu un paiement de 10 millions de dollars, a déclaré que la majorité serait donnée à une cause sociale. C’est plus grand que de gagner un championnat, car c’est humanitaire, a ajouté Tyson; c’est pour aider les gens. Je suis heureux parce que nous pouvons rendre les autres heureux.