– Comment as-tu commencé le handball?

– J’ai commencé à jouer à l’école Inmaculada à l’âge de 8 ans et à 14 ans j’ai changé d’école et aussi d’équipe, c’est là que je suis venu dans le groupe Covadonga pour jouer pour l’équipe qu’Andrea Martínez a formée. Ensuite, j’ai parcouru toutes les catégories jusqu’à ce que j’atteigne l’équipe senior avec Chechu Villaldea avec qui j’ai joué pendant deux ans dans la division Silver Honor et maintenant c’est la troisième en première.

– Est-ce le meilleur moment de votre carrière sportive jusqu’à présent?

-Je ne crois pas. Personnellement, je pense qu’il jouait mieux à la fin de la saison dernière. La différence est que je marque plus de buts, c’est vrai, mais au niveau du jeu, j’ai mieux fini la saison dernière que je ne le suis maintenant.

–Avec tout ce qui se passe, il semble normal qu’ils ne soient pas encore au meilleur moment.

– La situation a amené certains joueurs à se retirer momentanément, d’autres ne peuvent pas voyager pour jouer à l’étranger pour des raisons professionnelles. Cependant, nous sommes privilégiés en raison de la pré-saison que nous avons pu faire, nous avons commencé en juillet et que d’autres clubs n’ont pas pu faire.

– Est-ce un avantage sur le reste?

– Je ne sais pas si je dois dire que c’est un avantage, mais il est vrai qu’il y avait beaucoup d’équipes, même ici à Gijón, qui n’ont pas pu faire la pré-saison normale parce que les installations municipales étaient fermées et nous n’avons pas eu ce problème.

– Être le meilleur buteur est-il un objectif pour vous?

– Non, loin de là, c’est quelque chose que s’il est bien accueilli, mais qu’il n’y a pas d’objectifs individuels, tout est au niveau collectif.

– Vous n’aurez pas à vous plaindre du départ de l’équipe?

– La vérité est que nous sommes meilleurs que ce que nous pensions. L’objectif est toujours d’être le plus haut possible mais nous n’avons pas la pression pour jouer la phase de promotion. La vérité est que nous avons affronté deux équipes favorites pour jouer la phase de promotion comme Soria et Unión Financiera et nous avons pris un point dans chaque match et c’est quelque chose pour lequel nous avons travaillé.

-En outre, ils ont joué le match contre Unión Financiera avec pas mal de pertes.

– Oui, contre Oviedo, c’était quelque chose de spécial car il manquait plusieurs joueurs et nous avons pu obtenir un match nul.

– Comment évaluez-vous le départ du reste des équipes premières asturiennes?

– Nous allons tous très bien. L’Union financière, le seul point qu’ils ont perdu était contre nous, Luanco a remporté plusieurs matchs qui pour un récemment promu est très bon et Finetwork Gijón est intraitable et mène. Avilés est celui qui a des problèmes, jouer quand ils le peuvent, mais ils ont aussi un bon départ. Ce début est un plaisir pour tous les Asturiens.

– En plus de jouer, il forme aussi des enfants. –

Oui, je suis dans l’école du Groupe et les années précédentes je me suis également formée à l’école Clarín mais cette année, ils n’ont pas été scolarisés.

– Vous voyez-vous comme un entraîneur dans le futur?

“C’est quelque chose que j’aimerais.” Je ne sais pas si à court terme ou à plus long terme ou à quel niveau mais c’est quelque chose que j’aimerais. Je l’ai toujours aimé et je suis avec les enfants depuis cinq ans et je l’aime vraiment. À un moment donné, quand au niveau du joueur je le quitterai, je le considérerai.