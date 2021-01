Marlene Santos Alejo

Journal La Jornada

Mercredi 27 janvier 2021, p. a10

Le milieu de terrain argentin des Tigres, Guido Pizarro, a précisé que l’équipe de l’UANL ne se rend pas à la Coupe du monde des clubs en représentant le Mexique, mais notre peuple et une région, mais que nous n’avons pas la responsabilité de représenter un pays, seulement l’institution, a déclaré hier. lors d’une conférence de presse virtuelle après l’entraînement de l’équipe au stade universitaire.

Pendant ce temps, l’entraîneur Rubén Omar Romano a estimé que Tigres a une grande équipe et des joueurs avec une expérience internationale, afin de pouvoir atteindre la finale de la Coupe du monde des clubs au Qatar, celle qui débutera vendredi. Il dispose d’une vaste équipe, capable de compenser les problèmes de pertes dues aux blessures et à la pandémie; l’attente est forte, il peut se qualifier pour la finale, a-t-il expliqué.

Bien que diverses équipes de football mexicaines aient eu du mal à maintenir l’hégémonie dans la zone de la Concacaf et à prendre en charge le billet pour la Coupe du monde des clubs, Pizarro a clairement indiqué qu’elles ne porteraient pas une responsabilité autre que l’équipe féline et chercheront à briller au Qatar, dont les débuts seront le 4 février contre le sud-coréen Ulsan Hyundai.

C’est une bonne chance de partir en se sentant bien. L’équipe est prête à disputer les deux tournois (dont Liga Mx) et à bien jouer ce jeudi contre Necaxa pour repartir avec une plus grande tranquillité d’esprit. Il a mentionné qu’au soi-disant Mundialito, ils donneraient le meilleur d’eux-mêmes, dans le but de faire plaisir à leurs fans.

Également lors d’une téléconférence, le défenseur Carlos Salcedo a pris la parole, qui a souligné qu’ils ne voulaient pas simplement participer ou faire une apparition. Nous ne voulons pas aller à un seul match, nous avons cette soif de transcender, cependant, a-t-il dit convaincu qu’au Mexique certaines réalisations ne seront pas valorisées.

Le Bayern Munich n’a pas perdu et si nous gagnons, il trouvera n’importe quelle excuse pour essayer de minimiser cela; personnellement je le garde pour moi. Ce que cela fait, c’est dire aux gens que le Mexicain est très capable de faire de grandes choses tant qu’il y réfléchit et y croit, a-t-il déclaré.

Dans les éditions précédentes, Necaxa, América, Monterrey et Pachuca ont conquis une troisième place et Salcedo a affirmé que les chats n’avaient pas de pression supplémentaire, cependant, ils veulent atteindre plus haut que ce que d’autres clubs mexicains ont réalisé.

La pression pour rien, nous la prenons comme transcendante et lorsque vous avez des joueurs avides de triomphe, c’est contagieux et vous finissez par avoir un résultat positif, a déclaré le portail Marca Claro.