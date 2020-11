April Del Rio

Journal La Jornada

Vendredi 6 novembre 2020, p. a12

«Dans la course automobile, il n’y a ni hommes ni femmes, mais des pilotes. Je suis un, donc je me comporte comme tel et je continue de lui donner des biscuits. Représenter le pouvoir féminin dans ce sport est très important pour moi, c’est montrer que c’est possible, si vous avez un rêve, si vous enlevez votre peur, vous réaliserez de grandes choses ».

C’est ainsi que Regina Sirvent, première femme hispanique à remporter une course dans les catégories Nascar, l’envisage le 8 juillet à Querétaro, à la date de départ de l’actuel championnat Nascar Trucks, où elle occupe la troisième place et se bat pour le titre.

La jeune femme de 18 ans ne se sent pas désavantagée d’être une femme, car tout dépend de la préparation physique des pilotes pour résister aux forces G et à la compétition.

Décidément, je ne pense pas par sexe, mais en général, le coureur avec la plus grande résistance ou celui qui pratique le plus de sport est celui qui peut supporter une course le plus longtemps, affirme Regina dans une interview.

La préparation physique, la clé

Je me souviens que lors de mes premières compétitions, à l’âge de 14 ans, avec d’autres rookies, nous avons fini et sommes allés prendre des électrolytes pour nous réhydrater, et vous avez vu les expérimentés frais, comme s’ils avaient fait trois tours. Évidemment, au fur et à mesure que ma condition physique s’améliorait, je fais maintenant partie des pilotes qui descendent, enfin pas frais, mais bien. Je ne pense pas que ce soit tant dû au sexe, mais plus à la quantité de choses que vous jetez dans le gymnase, à combien vous insistez pour donner dur à la préparation physique, soutient-il.

Sirvent, qui est passée des karts pour enfants aux camions Nascar, affronte sa quatrième année dans cette catégorie avec plus d’expérience et au sein de la puissante équipe d’Alessandro, ce qui l’a amenée à la première victoire et la maintient aux premières places, malgré un quelques mésaventures qu’il a eues avec la voiture pendant certaines dates.

Je pense vraiment que l’effort que nous avons fait a été vu. Je suis très contente de ce qui a été réalisé jusqu’à présent et je suis toujours à la recherche du championnat, qui est la chose importante, a déclaré Regina, qui aspire à sauter l’année prochaine dans la catégorie Challenge, des stock cars, en même temps qu’elle pourrait être rappelée dans les camps de Nascar aux États-Unis, comme cela s’est passé cette année pour participer à une série de tests à Charlotte, avec l’équipe Red Racing.

Parallèlement, la jeune étudiante du sixième semestre du lycée est également en charge du maintien de la moyenne de 9,5 exigée par son père et son grand-père, tous deux anciens pilotes, pour continuer à la soutenir dans le sport automobile, et aussi pour rechercher une bourse universitaire et étudier. ingénierie ou médecine.