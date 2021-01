– Quels défis rencontrez-vous en tant que président de la Fédération?

– Le premier, contre pronostic et contrairement à ce que vous me posiez il y a un an et demi, limite les effets de la pandémie sur la pratique du basket-ball pour les garçons et les filles d’âge scolaire et dans les compétitions elles-mêmes. Tant en nombre de licences qu’en équipement. Nous ne savons pas encore quel sera l’impact réel. En ce moment, nous prenons des dispositions pour lancer le premier championnat national masculin, même si nous savons que les inscriptions pour la saison 2020-21 n’ont probablement rien à voir avec ce que nous avons eu jusqu’à présent. Il y a plusieurs équipes qui, quoi qu’il arrive, ne seront pas en compétition cette saison. La pandémie change tout, le défi est donc de maintenir tout ce que nous avions: au niveau des équipes régionales, des arbitres et des clubs.

– Qu’aimeriez-vous améliorer?

–Nous devons essayer de nous améliorer dans la section des nouvelles technologies et dans notre image de marque. C’est quelque chose que nous avions en suspens et nous devons y arriver. Nous avons un nouveau programme informatique de gestion complet, qui mène de l’administration, de la facturation, à la compétition elle-même, ce qui nous permettra d’avoir des enregistrements numériques pour toutes les catégories fédérées, avec lesquels les matchs pourront être suivis en direct. Chaque fois que le responsable de la table manipule une information, elle peut être vue sur l’ordinateur. Cela se fait déjà dans National Women.

– Que pouvez-vous dire de l’héritage laissé par votre prédécesseur au pouvoir, Juan José Cachero?

–La différence entre la façon dont la Fédération était lorsqu’elle est arrivée et comment elle est maintenant partie est épouvantable. Tout a été amélioré dans le sport et l’économie. Les résultats des équipes asturiennes n’ont rien à voir avec cela et nous n’avons jamais eu autant d’arbitres nationaux. En termes de licences, il y en a plus du double. Le problème que j’ai, c’est que cela me rend la tâche très difficile.

– Comment faites-vous face à une période aussi difficile?

– Les mesures qui ont été adoptées pour que les clubs restituent le montant des licences et des frais d’inscription ont été importantes, mesures qui sont maintenues pour ceux qui sortent pour concourir cette saison. Et dès que la pandémie le permettra, nous essaierons de faire revenir les personnes qui ont pu décrocher, toujours avec l’aide des clubs.

– Est-ce devenu plus difficile pour vous de continuer à grandir?

– De toute évidence, maintenant, le premier objectif doit être de maintenir ce que nous avions, mais le prochain est de continuer à croître chaque année. Cela ne changera pas.

– Pourquoi est-il si difficile de voir des joueurs asturiens dans l’élite?

-La Fédération veut faire de meilleures compétitions d’entraînement. Le problème pour arriver au sommet est que, même s’il y avait des conditions, il est difficile de garder les équipes dans l’élite et les joueurs doivent partir. Dans les Asturies, il y a peu d’aide institutionnelle pour les projets d’élite. Pourtant, il y a des arbitres d’élite, des entraîneurs d’élite et des joueurs qui commenceront à sortir ensemble dans quelques années. Idéalement, ils pourraient également rester et jouer dans les Asturies.

– Quelle équipe avez-vous pour cette étape?

–Il y aura quatre vice-présidents: Carlos Torío sera responsable des événements, c’est une personne liée au basket-ball depuis de nombreuses années et qui collabore avec nous, c’est quelqu’un en qui vous avez confiance; Gonzalo de Castro dirigera la zone économique et la formation continue des entraîneurs, un nouveau projet que nous avons lancé; María Isabel González, qui sera la nouvelle responsable des compétitions; et José Manuel González, qui dirigera le domaine institutionnel, également nouveau. Juanjo Cachero sera membre et nous aidera avec son expérience, Alfredo Riera continue en tant que directeur sportif, Ignacio Ciudad dirigera le comité des arbitres, Diego Piccardo sera en charge des écoles et Alfonso Alonso dirigera le dossier de presse.