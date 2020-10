▲ Casemiro (en blanc) a été celui qui a réussi l’égalisation en temps de compensation.

Afp

Journal La Jornada

Mercredi 28 octobre 2020, p. a10

Paris. Le Real Madrid s’est appuyé sur son expérience de la Ligue des champions européenne pour sauver hier un match nul 2-2 contre le Borussia Mönchengladbach dans les phases finales de leur match clé B, après être descendu au tableau de bord dès la première mi-temps.

Le Français Marcus Thuram, fils du mythique Lilian Thuram, a vécu une de ces nuits inoubliables, car rares sont ceux qui peuvent dire qu’ils ont marqué deux buts dans le même match (aux minutes 33 et 58) pour le club avec le plus de champions disputés.

Cependant, les meringues ont ruiné sa nuit de rêve en quelques minutes seulement, grâce aux buts de Karim Benzema (87) et Casemiro (90 + 3).

Après ses défaites contre Cadix (1-0) et Shakhtar Donetsk (3-2) avant le classique de la ligue de samedi, remporté 3-1, le Real Madrid n’a pas pu quitter l’Allemagne satisfait hier, malgré l’ajout une nouvelle page à votre livre des retours européens.

Les Madridistas sont derniers du secteur B avec le seul point ajouté ce mardi, mais ils ne sont qu’à trois unités du leader, Shakhtar, qui à son tour a fait match nul 0-0 contre l’Inter Milan.

L’équipe espagnole n’a pas eu un mauvais début de match. Encouragées par leur victoire dans le classique contre Barcelone, les meringues ont eu les premières chances du duel. Sergio Ramos d’une tête (21) et Toni Kroos d’une frappe puissante de l’extérieur de la surface (29) ont perturbé le but des Allemands, Yann Sommer.

Mais lorsque les blancs se sont montrés plus à l’aise, Gladbach a inscrit le premier but à la 33e minute. Après une reprise dans le champ opposé, Alassane Pléa a combiné pour se débarrasser de Ramos et a aidé Thuram, qui malgré l’opposition a envoyé le ballon à L’équipe gauche de Thibau Courtois.

Madrid n’a pas été intimidé, et après avoir essayé sans éclat avant la pause, il est revenu du vestiaire avec conviction. Marco Asensio avait égalisé deux fois au début de la reprise (46 et 49), mais ses tirs ne faisaient pas mal.

Le Mönchengladbach a répondu. Stefan Lainer a mis un centre au cœur de la zone chassée par Pléa. La frappe a été dégagée par Courtois, tombant aux pieds de Thuram, qui n’a eu qu’à pousser un but (58e).

KO, les meringues ont pu concéder le troisième, mais le premier Pléa (61) et plus tard Lars Stindl (66) ont raté leurs occasions nettes.

Les Allemands ont payé cher ces erreurs. Après un premier avertissement d’Eden Hazard, venu remplacer Vinicius, Madrid a recoupé les distances à quelques minutes du coup de sifflet final.

Luka Modric, également entré en seconde période, a mis un centre, Casemiro a touché le ballon alors qu’il était déjà perdu sur la ligne de fond et est allé tomber dans la petite zone, d’où Benzema l’a envoyé aux filets (87).

L’équipe allemande a eu peur et s’est réfugiée dans leur champ. Les élèves de Zinedine Zidane n’ont pas arrêté de mettre des balles dans la surface jusqu’à ce que, à la fin du temps additionnel, Modric revienne au centre, Ramos a abaissé le ballon le laissant parfait pour Casemiro, qui n’a pas pardonné et a marqué la finale 2-2.

Au deuxième tour de la Ligue des champions, l’Atlético de Madrid, qui mettait en vedette le Mexicain Héctor Herrera jusqu’à la 82e minute, a davantage souffert contre un Salzbourg audacieux, qui a continué à s’imposer 2-1 peu après la pause, avec le go -les de Dominik Szoboszlai (40) et Gerim Berisha (47) pour dépasser le but initial de Marcos Llorente (28).

Mais le prometteur João Felix est venu à la rescousse de l’équipe dirigée par Diego Simeone pour offrir au Madrid une victoire 3-2 avec un doublé en seconde période (51 et 84).

La victoire permet à l’équipe rojiblanco de monter à la deuxième place du groupe A avec trois points, le même que le leader du Bayern Munich a un avantage, qui a battu hier le Lokomtiv Moscou 2-1 dans l’autre match de la clé, qui a prolongé à 13 matchs sa séquence de victoires consécutives dans la compétition.

Les deux grands de la Premier League, Manchester City et Liverpool, ont rempli leur rôle de favoris pour s’imposer respectivement face à Marseille (3-0) et au modeste Midtjylland danois (2-0).

À son tour, Porto, avec le Mexicain Jesús Tecatito Corona jusqu’à la 69e minute, a battu l’Olympiakos 2-0 à domicile, remportant ainsi sa première victoire dans cette édition de la Ligue des champions. L’Ajax, sans le tricolore Edson Álvarez, a fait match nul 2-2 à Bergame contre Atalanta.