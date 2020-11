À travers la zone 6 du Coupe de la Ligue professionnelle, Velez Oui ouragan ils ont encouragé un match divertissant qui s’est terminé 1-1. Norberto Briasco a ouvert le compte d’une excellente main droite, tandis que Ricky Alvarez estampillé le résultat final d’une fabuleuse exécution de lancer franc.

Avec l’objectif de Norberto Briasco a commencé à gagner la visite à la fin de la première mi-temps, mais à 10 minutes de la seconde mi-temps, Ricardo Alvarez a obtenu l’égalité pour le local.

Beau but de Norberto Briasco dans Vélez vs. ouragan

Le chiffre de la réunion était Ricardo Alvarez. Le milieu de terrain de Velez s’est démarqué contre Huracán en marquant 1 but, en donnant 47 passes correctes et en donnant 4 coups de pied au but. Un autre des principaux acteurs du fort était Norberto Briasco. L’attaquant de Huracán a marqué 1 but, a donné deux coups de pied au but contre Vélez et a donné 9 passes correctes.

L’entraîneur de Velez, Mauricio Pellegrino, Il a organisé une formation 4-3-3 sur le terrain avec Lucas Hoyos dans le but; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela et Francisco Ortega sur la ligne défensive; Facundo Cáseres, Mauro Pittón et Ricardo Álvarez au milieu; et Guido Mainero, Cristian Tarragona et Ricardo Centurión dans l’attaque.

Pour leur part, ceux dirigés par Israël Damonte ils se sont planté avec une stratégie 3-4-3 avec Facundo Cambeses sous les trois couleurs; Saúl Salcedo, Renato Civelli, Lucas Merolla en défense; Raúl Lozano, Adrián Arregui, Franco Cristaldo et Leandro Grimi au milieu de terrain; et Norberto Briasco, Andrés Chávez et Juan Fernando Garro à l’avant.

L’arbitre désigné pour le match était Facundo Tello Figueroa. Velez visitera Gimnasia le lendemain, tandis que ouragan visitera le conseil d’administration au stade Presbítero Bartolomé Grella.