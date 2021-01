Il est à la mode ces jours-ci parmi les influenceurs de répondre à tout franchement à travers leurs histoires Instagram. Ses followers leur posent des questions de toutes sortes pour y répondre honnêtement, et l’un d’entre eux a révolutionné les réseaux il y a quelques heures. On parle de Carla Barber, maintenant petite amie de Diego Matamoros, qui a inculpé d’Álvaro Morata lui lançant une fléchette empoisonnée.

Et c’est qu’il y a de nombreuses années, les deux avaient une relation, au début de l’attaquant en tant que footballeur. La romance n’est pas allée plus loin et ils ont fini par séparer leurs chemins, à tel point qu’ils ne maintiennent pas une bonne relation selon ce qui a été raconté par Barbier Carla. Après avoir été interrogé à ce sujet, le célèbre médecin et mannequin a donné un zasca à Morata avec une réponse qui est une attaque claire contre le joueur de la Juventus: «Relation avec Morata? Malheureusement je n’en ai pas. Pas pour moi, plutôt pour lui … Je pense qu’il n’a jamais accepté que je le quitte.

La zasca de Carla Barber à Morata

Morata n’aura pas aimé cette réponse de Carla Barber, Je n’ai probablement pas parlé depuis des années. Pour l’instant il n’a pas réagi et Je ne le ferai probablement pas en public, bien qu’il ne puisse être exclu qu’il récriminait cette attaque en privé, car Morata est une personne assez directe. Très différente a été la réponse d’un autre ancien footballeur, Maria Pombo, interrogé sur sa relation avec Alice Campello, Épouse de Morata et mère de leurs enfants.

Une Carla Barber qui partage depuis des mois son quotidien avec Diego Matamoros. Le couple partage des photos dans lesquelles ils apparaissent ensemble en voyage, en train de s’embrasser, très caramélisés, et malgré les rumeurs continues de rupture, ils se vantent régulièrement d’amour sur leurs réseaux sociaux, où la chirurgienne est une véritable influenceuse, alors qu’elle est en route vers un million. adeptes grâce à ses poses suggestives et aussi son côté professionnel.