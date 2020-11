Acteur britannique Dave Prowse, qui a joué Darth Vader dans la trilogie originale “Star Wars”, est décédé à 85 ans le samedi 28 novembre. “Nous annonçons, avec une grande tristesse, que notre client Dave Prowse est décédé hier à l’âge de 85 ans”son représentant Thomas Bowington a déclaré à la BBC le lendemain.

David ProwseHaltérophile devenu acteur, il a décroché le rôle dans la célèbre trilogie grâce à son apparence, car il mesurait près de six pieds. Mais son fort accent de Bristol, dans l’ouest de l’Angleterre, a été considéré comme inapproprié pour son personnage et la voix a finalement été interprétée par James Earl Jones. Dans cette lignée, les Britanniques n’étaient pas les seuls à revêtir l’impressionnante armure noire, à faire ce souffle métallique et à utiliser ses pouvoirs du mal, caractéristiques de Dark Vador.

‘L’élu de la force’ Il est l’un des méchants les plus légendaires et emblématiques du cinéma. En 2013, Dave Prowse a déclaré au monde que «Vader est le plus grand méchant de l’histoire». Sa phrase «Je suis ton père», simulant la voix sombre du personnage, est l’une des réponses les plus répétées des adeptes de la saga. Mais si Prowse n’était pas le seul, qui a eu la chance (et la joie) de revêtir le costume Lord Vader? Voici les détails.

“ L’élu de la force ” fait partie des méchants les plus légendaires et emblématiques du cinéma (Photo: Lucasfilm)

LA VÉRITÉ SUR LES ACTEURS QUI ONT FAIT DARTH VADER

David Prowse a joué le rôle de Dark Vador; cependant, Lucas a décidé de remplacer la voix du Britannique par celle de James Earl Jones. Le réalisateur du film a proposé à Jones de doubler Vader dans tous les films de la trilogie.

Pour la scène de “Le retour des Jedi” Alors que Luke enlève son masque, George Lucas a choisi l’acteur Sebastian Shaw pour dépeindre les Sith récemment réformés. Bien que, dans la version DVD de l’épisode, dans cette scène et dans l’apparition finale du fantôme de Dark Vador, c’était Hayden Christensen qui jouait le personnage.

Le rôle de Dark Vador a été joué par de nombreux cascadeurs, le plus notable étant Bob Anderson, un instructeur d’escrime, qui a participé à toutes les scènes de combat de “L’empire contre-attaque” Oui “Le retour des Jedi”.

Dark Vador était l’une des surprises de “Rogue One: A Star Wars Story” (Photo: Lucasfilm)

Pour “La revanche des Sith”Hayden Christensen portait l’armure de Vader à la place de David Prowse, bien que son rôle ait connu beaucoup de problèmes, principalement parce que l’acteur était plus petit que Prowse; par conséquent, ils ont utilisé des extensions sur les bottes et le casque, et certains plans ont été enregistrés en utilisant une perspective forcée.

En résumé, dans les films de George Lucas, Anakin Skywalker est joué par:

David Prowse dans les épisodes: IV – Un nouvel espoir, V – L’Empire contre-attaque et VI – Le retour des Jedi.Sebastian Shaw (adulte, 45 ans) dans l’épisode VI: Le retour du Jedi. L’acteur apparaît à partir du moment où Vader enlève son masque pour redevenir Anakin, et en hologramme avec Obi Wan Kenobi et Yoda à la fin du film dans l’édition originale.Jake Lloyd (garçon, 9 ans) dans Episode I: The Phantom MenaceHayden Christensen (jeune, 19 et 22 ans), respectivement dans les épisodes II, Attack of the Clones et III, Revenge of the Sith. Aussi, dans l’édition spéciale de la première trilogie, Hayden apparaît comme un hologramme à la fin de Return of the Jedi, en remplacement de Shaw. Star Wars: Padmé Amidala est vivant dans la bande dessinée de Dark Vador