Les deux meilleurs poids moyens du monde verrouillent les cornes dans l’événement principal de l’UFC 253 de samedi alors qu’Israël Adesanya défend le championnat des poids moyens contre Paulo Costa, classé n ° 2, de Fight Island au Flash Forum de l’île de Yas à Abu Dhabi.

L’événement co-principal présentera un résultat qui aura un champion des poids lourds légers non nommé Jon Jones ou Daniel Cormier pour la première fois depuis 2011 lorsque Dominick Reyes, classé n ° 1, rencontrera Jan Blachowicz, classé n ° 3, pour le 205 vacant. championnat de livre.

Adesanya-Costa est le premier combat pour le titre UFC avec des combattants invaincus depuis que Rashad Evans a affronté Lyoto Machida pour le titre des poids lourds légers à l’UFC 98.

La querelle entre Adesanya et Costa s’est enflammée après que l’ancien assommé Robert Whittaker pour devenir le champion incontesté de l’UFC 243. Après le concours, Adesanya a osé Costa, qui était dans la foule, entrer dans l’Octogone. Depuis lors, les deux ont échangé des barbes dans les deux sens, et maintenant le score sera réglé à l’UFC 253.

Adesanya a concouru pour la dernière fois à l’UFC 248, battant Yoel Romero par décision unanime. Le combat a bouleversé les fans car Adesanya a combattu un concours plus tactique que d’habitude pour “The Last Style Bender”. Adesanya jure que les choses seront différentes samedi.

“Il (Costa) est stupide, et il avance et il lance des tirs”, a déclaré Adesanya à ESPN en août. “C’est ce qui le rend vraiment excitant, et c’est ce que j’attends avec impatience. J’ai hâte de voir un gros ignorant gonflé courir sur moi, essayant de lancer des tirs alors que je continue de bouger et de le coller.”

Costa ne s’est battu qu’une seule fois en 2019, mais c’était dans une affaire d’action, battant Romero par décision unanime à l’UFC 241. Après la confrontation avec Adesanya à l’UFC 243, il a été révélé que Costa devait subir une opération du biceps, ce qui a forcé Adesanya à affrontez Romero en premier.

Jones a déclaré en août qu’il quitterait la division qu’il dirigeait depuis sa victoire sur “Shogun” Rua à l’UFC 128 pour gagner le strap des poids lourds légers et passer au poids lourd. Lorsque Jones a fait l’annonce, l’UFC a rapidement fait Reyes et Blachowicz.

La dernière performance de Reyes est venue contre Jones, lui donnant une chance de gagner son argent en perdant par une décision partagée étroite à l’UFC 247 qui, selon certains, aurait dû suivre la voie de Reyes.

Après avoir perdu contre l’ancien challenger au titre de 205 livres Thiago Santos en février 2019, Blachowicz est parti en larmes, remportant trois victoires consécutives avec deux de ces victoires par arrêt, y compris un KO au premier tour de Corey Anderson lors de sa dernière sortie. en février.

Sur le papier, l’UFC 253 est un événement incontournable avec ce qui devrait être deux combats pour le titre passionnants.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’UFC 253, y compris l’heure, les cotes, les informations complètes sur la carte de combat et comment regarder Adesanya contre Costa.

Quand a lieu l’UFC 253: Israel Adesanya vs Paulo Costa?

Date: Samedi 26 septembrePremiers préliminaires: 19 h HEPréliminaires: 20 h HECarte principale: 22 h HEDirect: ESPN +

L’UFC 253 aura lieu samedi soir, le 26 septembre. Les premières préliminaires commencent à 19 h HE, suivies des préliminaires à 20 h HE et la carte principale pay-per-view à 22 h HE.

Comment regarder l’UFC 253: Adesanya contre Costa

Aux États-Unis, les préliminaires de l’UFC Fight Pass, à partir de 19 h HE, seront diffusés simultanément sur UFC Fight Pass, ESPN, ESPN Deportes et ESPN + en anglais et en espagnol. Les préliminaires se poursuivent sur ESPN, ESPN Deportes et ESPN + à 20 h HE, suivis de la carte principale ESPN + pay-per-view, qui débutera à 22 h HE.

Au Canada, les premières versions préliminaires sont sur TSN et UFC Fight Pass, les préliminaires sont sur TSN et RDS, et la carte principale PPV est disponible sur Bell, Rogers, Shaw, SaskTel, Vidéotron, Telus, Eastlink et UFC PPV sur UFC Fight Passer.

Combien coûte l’UFC 253? Prix ​​PPV pour Adesanya vs Costa

Aux États-Unis, la carte principale UFC 253 est disponible via le pay-per-view sur ESPN +, qui nécessite également un abonnement. Le prix PPV pour l’UFC 253 est de 64,99 $ pour les abonnés actuels, tandis que les nouveaux abonnés peuvent payer un prix forfaitaire de 84,98 $ pour l’UFC 253 et un abonnement annuel ESPN +, ce qui représente une économie de plus de 25%.

Où est l’UFC 253?

UFC 253: Adesanya vs Costa aura lieu à Fight Island au Flash Forum à Yas Island à Abu Dhabi sans fans présents en raison de la pandémie de coronavirus. Ni Adesanya ni Costa ne se sont battus à Abu Dhabi.

Cotes Adesanya contre Costa pour UFC 253

Selon Bet MGM, Adesanya se trouve à un favori de taille à -176, ce qui signifie que vous devrez parier 176 $ pour gagner 100 $. Le challenger arrive à +145 où il faudrait un pari de 100 $ pour gagner 145 $.

Enregistrement d’Israël Adesanya, bio

Nom: Israël AdesanyaNationalité: NigérianNée: 22 juillet 1989La taille: 6-4Atteindre: 80 poucesCombats totaux: 19Record: 19-0

Fiche de Paulo Costa, bio

Nom: Paulo CostaNationalité: brésilienNée: 21 avril 1991La taille: 6-0Atteindre: 72 poucesCombats totaux: 13Record: 13-0

Carte de combat UFC 253

Carte principale

Israel Adesanya (c) contre Paulo Costa pour le titre des poids moyens d’AdesanyaDominick Reyes contre Jan Błachowicz pour le titre vacant des poids lourds légersKai Kara-France contre Brandon Royval; Poids mouche Ketlen Vieira contre Sijara Eubanks; Poids coq féminin Hakeem Dawodu contre Zubaira Tukhugov; Poids plume

Carte préliminaire

Brad Riddell contre Alex Da Silva; Léger Diego Sanchez contre Jake Matthews; Poids welter Shane Young contre Ľudovít Klein; Poids plume William Knight contre Aleksa Camur; Poids lourd léger Juan Espino contre Jeff Hughes; Poids lourd Khadis Ibragimov contre Danilo Marques; Poids lourd léger