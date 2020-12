Date, heure et chaîne Canelo Álvarez vs Callum Smith 2020 Combat pour le titre des super-moyens

L’anglais Callum Smith fait face au test le plus difficile de sa carrière invaincue à ce jour lorsqu’il entre sur le ring contre la légende vivante Saúl ‘Canelo’ Álvarez ce samedi 19 décembre.

Smith, qui a une fiche de 27-0, a battu John Ryder l’année dernière pour conserver ses titres WBA (Super) et The Ring des super-moyens.

Mais Canelo ce sera un test très différent.

Le notable mexicain a remporté son 56e combat lorsque vaincu Sergey Kovalev dans son dernier combat pour devenir champion du monde à quatre poids.

Vous chercherez à ajouter le titre de Forgeron, plus la couronne vacante des poids super moyens WBC, à sa collection samedi soir.

Date, heure et chaîne Canelo vs Smith

Campus: Alamodome, San Antonio, Texas

Temps: 18 h 00 PT / 21 h 00 HE aux États-Unis. 20h00 du Mexique, du Costa Rica, du Guatemala, d’El Salvador et du Honduras. 21h00 de la Colombie, de l’Équateur, du Pérou et du Panama. 23h00 d’Argentine, du Brésil, du Chili, du Paraguay et de l’Uruguay. Dimanche à 2 h 00 au Royaume-Uni.

Canal: DAZN sur PPV pour 75 à 85 USD aux États-Unis. ESPN en Amérique latine. TV Azteca et Televisa au Mexique.

Canelo Álvarez vs Callum Smith 2020 Combat pour le titre des super-moyens

Canelo Alvarez, largement considérée comme la plus grande star de la boxe, montera sur le ring pour la première fois en 2020 avec pour mission de soulever les deux ceintures des super-moyens contre Callum Smith.

Ce fut une année très chargée depuis Alvarez malgré son manque de temps sur le ring. En septembre, il a intenté une action en justice devant la Cour fédérale alléguant que DAZN, son partenaire de diffusion, et Golden Boy Promotions, son promoteur, n’ont pas honoré leur accord. En 2018, ils ont signé un énorme contrat de 365 millions de dollars pour 11 combats. Cela s’est terminé le mois dernier lorsque les parties ont accepté de dissoudre l’accord.

Alvarez Il est maintenant joueur autonome et retournera dans sa zone de confort sur le ring samedi soir. Il a dit qu’il voulait unifier les titres de 168 livres et qu’il pouvait aller jusqu’à la moitié s’il bat Smith. Le titre vacant des super-moyens WBC sera en jeu, tout comme la couronne des super-moyens super-moyens WBA de Smith.

Forgeron, à 6 pieds 3 pouces, a un avantage de taille significatif contre Alvarez 5-8. Mais lors de son dernier combat, Canelo a prouvé qu’il pouvait gérer de plus gros adversaires en arrêtant Sergey Kovalev pour le championnat WBO des poids lourds légers en novembre dernier.

