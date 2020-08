Les Blue Jays font partie d’un trio de jeunes équipes de la MLB à arriver en 2020, rejoignant les Padres et les White Sox pour passer d’une équipe amusante incapable de jouer au-dessus de 0,500 à un prétendant légitime aux séries éliminatoires.

Cette hausse a fait de Toronto un acheteur avant la date limite des échanges de lundi. Le club n’était pas le plus éclaboussant du marché des lanceurs lourds – San Diego obtient cet honneur – mais il a néanmoins adopté une approche active pour améliorer son fichier sans nuire à ses perspectives d’avenir.

Les Blue Jays ont ajouté le gaucher Robbie Ray, le droitier Taijuan Walker, le joueur de champ intérieur Jonathan Villar et le frappeur désigné Daniel Vogelbach. Ils semblent prêts pour une apparition en séries éliminatoires cette année.

PLUS: Suivi des délais commerciaux MLB

Voici un aperçu de ce que Toronto a obtenu et de ce qu’il a abandonné:

Liste des métiers des Blue Jays

31 août: Les Blue Jays auraient acquis le SS / 2B Jonathan Villar de Miami pour la ligue mineure de Griffin Conine.

31 août: Les Blue Jays auraient acquis le SP Robbie Ray de l’Arizona pour le RP Travis Bergen.

27 août: Les Blue Jays acquièrent le SP Taijuan Walker de Seattle pour un joueur qui sera nommé plus tard.

24 août: Les Blue Jays acquièrent 1B Daniel Vogelbach de Seattle pour des considérations en espèces.

Qu’apportent Robbie Ray et Taijuan Walker à la rotation de Toronto?

Ray et Walker ne sont pas des ajouts sexy, mais ils portent plus de brillance que les pichets habituels au milieu de la rotation. Ray a été mauvais cette année (7,84 ERA) mais a un bilan antérieur en tant que solide gaucher qui obtient des retraits au bâton (11,14 en carrière K / 9). Walker a combattu des blessures tout au long de sa carrière, mais est efficace lorsqu’il est en bonne santé; il a juste besoin de passer un mois de plus pour être un bon coup pour Toronto.

Les Blue Jays sont entrés dans la période limite désespérément pour commencer à aider à lancer. Les partants Matt Shoemaker, Trent Thorton et Nate Pearson sont sur l’IL, laissant Charlie Montoyo en désavantage numérique. Ray et Walker sont bien plus que des mangeurs de manche au corps chaud pour combler le vide. Ce sont des compléments potentiels brillants à l’as Hyun Jin Ryu malgré leurs risques respectifs.

Il n’y a aucune garantie que Ray et Walker brilleront pour Toronto, mais ils ont certainement la capacité de se réchauffer sur le monticule assez longtemps pour que le club atteigne octobre.

Comment les Blue Jays pourraient-ils utiliser Jonathan Villar?

Villar a l’habitude d’être en mouvement – c’est son troisième échange de carrière. Il apporte de la vitesse et a connu plusieurs étapes dans sa carrière lorsqu’il a frappé la morve du baseball.

Il a été médiocre jusqu’à présent en 2020 (.272 / .328 / .360) mais sort d’un 2019 dans lequel il a accumulé un record en carrière de 3,9 victoires au-dessus du remplacement. Il sera un relais solide à l’arrêt-court pendant que Bo Bichette se remet d’une blessure au genou et servira d’utilité utile / d’option de pincement par la suite. Peut-être qu’il a chaud et assume un rôle plus important, mais ses compétences de base lui suffisent quand même pour être un contributeur.

Daniel Vogelbach est-il une merveille unique?

Vogelbach a frappé 30 circuits et a fait partie de l’équipe des étoiles de l’AL l’an dernier, mais il bat .093 cette saison et n’est pas un facteur sur le terrain. Compte tenu de son manque de battage médiatique avant d’atteindre les grandes ligues, il est fort possible que le meilleur soit déjà derrière lui. Mais en échange de considérations en espèces, ce commerce ne comportait aucun risque pour les Blue Jays.

Qu’est-ce que les Blue Jays ont abandonné dans leurs métiers?

Contributeurs MLB

Bergen est un releveur gaucher qui a lancé 19 2/3 manches pour les Giants l’an dernier avant d’arriver à Toronto. Il ne projette pas d’être plus qu’un gars de milieu de manche.

Perspectives de niveau 3

Conine était un choix de deuxième tour de Duke en 2018 mais n’a pas encore dépassé le Single-A. Il aura 24 ans lorsque le jeu de la ligue mineure reprendra l’année prochaine, le plaçant bien derrière la courbe de développement idéale.

Autre

Toronto a envoyé de l’argent à Seattle dans le cadre de l’accord Vogelbach et enverra un joueur qui sera nommé plus tard aux Mariners pour Walker.