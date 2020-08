La saison MLB 2020 est différente de celle que nous ayons jamais vue, ce qui signifie que la date limite des échanges pourrait également être bancale.

Personne ne sait comment se déroulera l’échéance des échanges de la MLB 2020: rien ne garantit qu’il y aura beaucoup d’action et il n’y a pas non plus de garantie que les équipes ne feront pas de mouvements non plus.

À cette fin, les équipes peuvent examiner la date limite de transaction de deux manières:

Presque tout le monde se lance dans les séries éliminatoires – 16 équipes au total cette année – donc pas besoin d’expédier des prospects et d’hypothéquer l’avenir pour des améliorations mineures cette année 2020 présente une chance aussi grande que n’importe quelle autre de remporter un championnat, alors allez-y maintenant .

De manière assez surprenante, il y a déjà eu une vague d’offres conclues au cours de la semaine dernière, et beaucoup d’entre elles ne sont pas si petites. Il reste également beaucoup de noms qui pourraient être en mouvement, notamment Mike Clevinger, Francisco Lindor et Josh Hader.

Sporting News suivra ci-dessous toutes les dernières rumeurs, offres et plus encore à partir de la date limite des échanges de la MLB 2020.

Date limite du commerce MLB 2020: mises à jour en direct, actualités, rumeurs

Yankees à la recherche d’aide à la présentation

La source: Jon Morosi, Réseau MLB

#Yankees a également été impliqué dans le marché de Lance Lynn au cours des 48 dernières heures. Lynn a été beaucoup plus efficace cette année que lorsqu’il a terminé la saison 2018 à New York. @MLB @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 31 août 2020

Lynn, l’ancienne Yankee, est à nouveau attachée à New York. Les Yankees ont laissé Lynn en agence libre et il a rapidement signé un contrat de trois ans avec les Rangers. Une réunion pourrait être en préparation.

Athlétisme débarque Mike Minor

La source: Jeff Passan, ESPN

Les Oakland A ont acquis le gaucher Mike Minor des Texas Rangers pour que deux joueurs soient nommés plus tard, selon des sources à ESPN. A a besoin d’une aide pour la rotation et obtenez-la avec un échange pour Minor, qui est un agent libre après cette saison. – Jeff Passan (@JeffPassan) 31 août 2020

Les A poursuivent leur poussée AL West en acquérant Minor, qui a connu une très bonne année avec les Rangers la saison dernière avant de déraper. Pourtant, Minor offre une présence plus vétéran à la rotation des A, qui pourrait certainement l’utiliser.

Mike Clevinger se dirige vers San Diego

La source: Robert Murray

RUPTURE: Les Padres acquièrent Mike Clevinger. – Robert Murray (@ByRobertMurray) 31 août 2020

Des rumeurs ont circulé à propos du fait que les Indiens cherchaient à échanger le démarreur, et elles se sont réalisées, car ils ont expédié Clevinger aux Padres pour un colis comprenant Cal Quantrill et plus encore. Une offre intéressante et mutuellement avantageuse à sa surface.

Transport total pour Cleveland dans l’accord Mike Clevinger, selon les sources: RHP Cal Quantrill, LF Josh Naylor, C Austin Hedges, SS Gabriel Arias, LHP Joey Cantillo, SS Owen Miller. – Jeff Passan (@JeffPassan) 31 août 2020

Les ressortissants sont sur Robbie Ray

La source: Jayson Stark, l’Athletic

Les équipes qui discutent avec les #Nationals l’ont clairement indiqué: elles cherchent à acheter aujourd’hui. Ils ont posé des questions sur un large éventail de démarreurs disponibles. Un nom qui pourrait convenir: Robbie Ray. Repêché par les Nats au 12e tour du repêchage de Bryce Harper 2010. Plus tard traité pour Doug Fister. – Jayson Stark (@jaysonst) 31 août 2020

Les Nationals sont toujours prêts à défendre leur championnat du monde 2019 avec un combat, mais il reste à savoir ce qu’il leur reste exactement à donner dans un échange. Cela vaut toujours la peine d’être surveillé.

Jumeaux cherchant à ajouter de l’aide au lancement

La source: Jon Morosi, Réseau MLB

Source: Les #Twins travaillent activement pour échanger contre un démarreur aujourd’hui. Dylan Bundy et Lance Lynn font partie des options qu’ils ont envisagées. Le Minnesota a perdu cinq fois de suite et a chuté à la troisième place de l’AL Central. @MLB @MLBNetwork – Jon Morosi (@jonmorosi) 31 août 2020

La rotation des Twins a évolué, mais il semble qu’ils se tournent vers un petit peu de l’avenir en essayant d’acquérir un tangage de départ contrôlable. Lynn et Bundy sont sous le contrôle de l’équipe tout au long de la saison 2021.

Les Padres acquièrent Austin Nola aux Mariners

Nola est une fleur tardive qui peut jouer sur le terrain en plus du receveur. Parce qu’il n’a atteint les grands que l’année dernière à 29 ans, il est sous le contrôle de l’équipe jusqu’en 2025. Il a 15 circuits en 108 matchs en carrière, et le front office des Padres pense apparemment que la taille de l’échantillon se traduira par des années de qualité. jouer.

San Diego a beaucoup abandonné dans cet accord, y compris Taylor Trammell, le top 100 du consensus.

Padres obtient Jason Castro des anges

San Diego attrape un receveur vétéran pour sa course extensible.

Sources: Les Padres s’échangent pour le receveur Jason Castro, envoyant en retour le releveur droitier Gerardo Reyes aux Anges. L’accord est en attente d’examen médical. – AJ Cassavell (@AJCassavell) 30 août 2020

Les Rangers pourraient traiter deux joueurs

La source: Jeff Passan, ESPN

En plus de Lance Lynn, les Texas Rangers ont discuté du voltigeur Joey Gallo dans des métiers potentiels, selon des sources à ESPN. Le prix des deux est élevé, et c’est pourquoi un directeur général a déclaré que “les Rangers détiennent les clés de la date limite”. S’ils vendent, cela a un impact sur les gars dans les courses de fanions. – Jeff Passan (@JeffPassan) 30 août 2020

Lance Lynn est au milieu d’une saison sensationnelle, il n’est donc pas surprenant que les Rangers quittent le droitier vétéran, qui est un agent libre à la fin de la saison. Ce qui est quelque peu surprenant, c’est de chercher à passer de Joey Gallo, qui est un monstrueux milieu de la chauve-souris de l’ordre. Alors que Gallo atteint moins de .200 sur l’année, il a encore 7 circuits et un 110 OPS +. Gallo n’est pas un agent libre avant la fin de la saison 2022.

Mike Clevinger pourrait être traité, selon les rapports

La source: Jon Heyman

Les équipes sont de plus en plus convaincues que Mike Clevinger a de bonnes chances d’être traité. Les Indiens ont 6 très bons ou meilleurs démarreurs, tous sur des offres rentables. Le prix est convenablement élevé. Braves, Padres, Yankees, Dodgers parmi tant d’autres qui ont été en contact. – Jon Heyman (@JonHeyman) 30 août 2020

Clevinger, 29 ans, est sous le contrôle de l’équipe pour une autre année, il serait donc plus qu’une simple location. Cleveland serait en position de force et le prix serait probablement très, très élevé.

Les Padres ajoutent Mitch Moreland dans un échange avec les Red Sox

Michael Givens, releveur du commerce des Orioles dans les Rocheuses

C’est quelque chose d’une surprise, étant donné que les Rocheuses ont tendance à rester sur place pendant la date limite des échanges. Pourtant, Givens est au milieu d’une année de carrière, atteignant une MPM de 1,38 (2,60 FIP) en 12 matchs cette saison.

Nous avons acquis INF Tyler Nevin, INF Terrin Vavra et un joueur qui sera nommé plus tard des Rocheuses du Colorado en échange de RHP Mychal Givens. – Orioles de Baltimore 😷 (@Orioles) 30 août 2020

Les louveteaux acquièrent Jose Martinez des rayons

Les Cubs ont ajouté de l’aide à leur alignement, acquérant Jose Martinez des Rays pour deux PTBNL et / ou des considérations en espèces.

Martinez aidera la formation de Chicago contre les lancers de gauche: il a une carrière OPS contre les gauchers bien au-dessus de .900.

Les #Cubs ont aujourd’hui acquis INF / OF José Martínez des Rayons pour qu’un joueur soit nommé ou en espèces, ainsi qu’un joueur à nommer ou en espèces. Le receveur Josh Phegley a été désigné pour l’affectation. pic.twitter.com/s1QSl6A4xI – Chicago Cubs (@Cubs) 30 août 2020

Padres échange pour Trevor Rosenthal de Royals

San Diego reçoit un releveur incohérent (mais parfois dominant) pour aider son enclos bancal.