Les Padres sont bons et excitants pour la première fois depuis au moins une décennie, et bien que personne n’ait pu assister à des matchs pour montrer son appréciation à San Diego, la passion en ligne des fans a été énorme.

À l’approche de la date limite des échanges de la MLB du 31 août, les Padres continuent d’être actifs dans la recherche de pièces pour compléter leur liste. Il y a des rumeurs selon lesquelles ils recherchent un as du lanceur tel que Mike Clevinger ou Lance Lynn. Ils ont déjà ajouté le lanceur de relève Trevor Rosenthal, le frappeur désigné Mitch Moreland et les receveurs Jason Castro et Austin Nola.

Le record de 21-15 de San Diego le prépare pour une place en séries éliminatoires – dans le format élargi des séries éliminatoires de 2020, huit équipes de chaque ligue se qualifient. Le club reçoit de fortes contributions de la part des producteurs attendus Fernando Tatis Jr. et Manny Machado et des artistes résurgents inattendus Eric Hosmer et Wil Myers. Son lancer de départ, mené par Zach Davies et Dinelson Lamet, a été supérieur à la moyenne.

À l’entrée de la date limite de 2020, les Padres sont deuxièmes de la NL West, trois matchs devant les Rockies, troisième. Terminer deuxième d’une division cette année garantit de faire les éliminatoires. Il reste 24 matchs dans la campagne.

Voici une ventilation mise à jour des mouvements de date limite de transaction que les Padres ont effectués jusqu’à présent et du raisonnement derrière chaque transaction:

Liste des mouvements de date limite de transaction Padres

29 août: San Diego acquiert RP Trevor Rosenthal des Royals pour OF Edward Olivares et un joueur à nommer.

30 août: San Diego acquiert 1B / DH Mitch Moreland des Red Sox pour la ligue mineure IF Hudson Potts et la ligue mineure de Jeisson Rosario.

30 août: San Diego acquiert C Jason Castro des Angels pour RP Gerardo Reyes.

30 août: San Diego acquiert C Austin Nola et les RP Austin Adams et Dan Altavilla des Mariners pour C Luis Torrens, 3B Ty France, RP Andres Munoz et la ligue mineure OF Taylor Trammell.

Qu’apporte Trevor Rosenthal aux Padres?

Rosenthal a eu plusieurs vies MLB, certaines brillantes et d’autres terribles.

Il est entré dans la ligue en dominant en tant que Cardinals de plus près en pompant de l’essence à 100 mph devant ses adversaires, mais a quitté Saint-Louis avec la réputation de quelqu’un qui pourrait inexplicablement perdre la zone de frappe pendant des semaines à la fois. Quiconque avait suivi sa carrière jusqu’à ce point n’aurait donc pas dû être entièrement choqué par sa débâcle de 2019 avec les Nationals, qui l’ont coupé après avoir travaillé seulement 6 1/3 manches pour eux. Il a marché 15 frappeurs dans ces 6 1/3 cadres. Cela lui est parfois arrivé au cours de ses huit années dans les grands.

Mais les gens n’auraient pas non plus dû être surpris par l’installation de Rosenthal au début de la saison 2020 avec les Royals (3,29 ERA, sept arrêts). Il reste un artiste barré de premier plan qui peut être impassible lorsqu’il est en contrôle relatif. L’enclos des releveurs des Padres a été pire que prévu cette année, et l’unité pourrait obtenir un ascenseur important si la version plus efficace de son nouveau droitier de fin de manche se présentait au Petco Park.

Qu’apporte Mitch Moreland aux Padres?

Moreland reste stable comme jamais à 34 ans: il détruit les droitiers (.797 OPS en carrière contre eux) et ne fait pas grand-chose d’autre. Il sera un bâton de peloton régulier à DH pour les Padres après que Ty France a été envoyé à Seattle dans un accord séparé.

Moreland arrive à San Diego chaud avec huit circuits et une moyenne de 0,328 en 22 matchs cette année.

Qu’apporte Jason Castro aux Padres?

La gamme des Padres a généralement été excellente, mais le receveur a été un point faible. Austin Hedges ne frappe pas assez pour le justifier de jouer la plupart du temps, même avec ses bonnes compétences en matière de cadrage et son travail avec des gants. Francisco Mejia, un remplaçant blessé, a été une déception encore plus grande après avoir été considéré comme un futur joueur de premier plan.

Comme Moreland, Castro a été constant mais peu spectaculaire tout au long de sa carrière. Il ajoute une présence vétéran à une équipe qui se trouve en territoire inconnu et qui pousse pour une offre de séries éliminatoires et devrait être une mise à niveau offensive au poste jouant aux côtés d’Austin Nola nouvellement acquis. Il ne frappe presque jamais pour la moyenne, mais dessine des promenades et fournit une pop décente.

Qu’apportent Austin Nola, Austin Adams et Dan Altavilla aux Padres?

La réaction initiale au commerce avec les Mariners, dont Nola a fait la tête d’affiche, a été le scepticisme envers les Padres. Ils se sont séparés avec des pièces intrigantes pour ajouter Nola et deux releveurs, dont l’un est sérieusement blessé tandis que l’autre porte une MPM de 7,71.

Du point de vue de San Diego, il était clair que la position du receveur risquait de nuire à son potentiel. Avec Castro, Nola pourrait faire des options de l’équipe derrière le marbre une force. Il n’a fait ses débuts en MLB que l’année dernière quand il a eu 29 ans, mais il a été un excellent frappeur depuis cette percée. Il a réussi 15 circuits en 108 matchs en carrière avec une OPS de 0,827. Il peut également jouer sur le terrain intérieur, ce qui lui donne une polyvalence qui manque à la plupart des backstops.

Adams a subi une chirurgie reconstructive du LCA en février, mais devrait revenir d’ici la fin de la saison 2020. Il a été méchant en santé, avec en moyenne près de 15 retraits au bâton par neuf manches.

Altavilla a été sain mais notablement moins méchant. Son ERA de 6,49 depuis le début de 2019 n’est pas attrayant, mais un meilleur travail plus tôt dans sa carrière avec les Mariners donne peut-être à San Diego l’espoir qu’il pourra le pousser dans la bonne direction.

À qui les Padres ont-ils renoncé dans leurs métiers?

Les Padres ont perdu une perspective de consensus parmi les 100 meilleurs de la MLB à Trammell, qu’ils ont reçue des Reds lors d’un échange à trois équipes en juillet 2019. Ils se sont également séparés de Munoz, un bras de puissance qui semblait destiné à une place à long terme dans leur enclos. avant de déchirer son UCL cette année.

Ils ont envoyé Potts, leur choix de première ronde au repêchage en 2016, et Rosario aux Red Sox, perdant un potentiel de hausse pour certaines productions à court terme. Les deux joueurs ont eu du mal au marbre la saison dernière et sont loin du niveau MLB.

Olivares, Torrens et la France ont une expérience en MLB mais ne devraient pas se développer au-delà des acteurs.

Les Padres vont-ils participer aux séries éliminatoires?

Probablement. Il faudrait une crise à San Diego pour ne pas participer aux séries éliminatoires, surtout après avoir obtenu les renforts ci-dessus. Bien qu’il soit difficile de voir les Padres battre les Dodgers pour la première place dans la NL West, s’installer derrière LA serait un résultat acceptable pour une franchise qui essaie de goûter au baseball d’octobre pour la première fois depuis 2006.