Mis à jour le 01/01/2021 19:09 pm

2020 a été une excellente année pour l’industrie alimentaire. jeux video après le début de la pandémie de coronavirus. Les titres comme Among Us sont devenus les plus téléchargés sur les mobiles Android et iOS.

The Last of US Part II, d’autre part, est devenu le meilleur jeu lors du gala des Game Awards 2020. Les ESports, en revanche, ont été modifiés pour être joués en ligne afin d’éviter la contagion. Une année atypique mais généralement bonne pour le gaming.

Le moment est venu de se tourner vers l’avenir. De nouveaux titres arrivent sur toutes les consoles, y compris PS5 et Xbox Series X, toutes deux de la nouvelle génération.

Sorties de jeux vidéo en janvier 2021:

Scott Pilgrim vs the World: The Game – Complete Edition (PC, PS4, Stadia, Switch, XOne) – 14 janvier Hitman III (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) – 20 janvier Ride 4 (PS5, XSX) 21 janvier Cyber ​​Shadow (PC, PS4, Switch, Xbox One) – 26 janvier Heaven’s Vault (Switch) – 28 janvier The Medium (PC, XSX) – 28 janvier

Le titre le plus important est peut-être Hitman III, le jeu d’IO Interactive, qui sera disponible sur toutes les consoles (également sur Nintendo Switch mais n’a pas de date de sortie sur cet appareil).

Quel est le jeu que vous attendez le plus en 2021? Cette année, nous avons des versions importantes telles que God of War 2, Among Us sur consoles, Overwatch 2, entre autres. Il est normal que moins de jeux sortent en janvier.

