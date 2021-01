Enfin, le Real Madrid s’est retrouvé avec la fissure la plus désirée sur le marché des transferts à un coût nul. Florentino Pérez a fermé son premier renfort pour la saison prochaine, après avoir conclu un accord avec David Alaba. Le défenseur toujours du Bayern Munich (jusqu’en juin prochain) a accepté l’offre du club «blanc» et a même déjà passé un examen médical.

C’est ce qu’affirme le journal ‘Marca’ sur sa couverture du mardi 19 janvier, dans lequel il prévoit que le défenseur autrichien signera son nouveau contrat avec Madrid dans les prochains jours qui les unit par quatre saisons avec un salaire proche de 11 millions annuel.

À Valdebebas, ils ont exclu que la signature d’Alaba ait pour but de combler le vide que Sergio Ramos pourrait laisser s’il ne renouvelle pas son contrat, qui expire le 30 juin de cette année.

L’Autrichien a été une cible du Real Madrid sur plusieurs marchés, le moment de le signer était donc idéal. Alaba était dans le viseur d’autres grands clubs tels que Manchester United, Chelsea, City ou le PSG.

Il a rejeté le Bayern

Alaba a même rejeté jusqu’à trois offres du Bayern, comme il l’a reconnu Karl Heinz Rummenigge, PDG de Bavière il y a deux mois.

“Nous avons eu de nombreuses conversations avec son agent (Pini Zahavi), il y a eu une réunion finale et une proposition avec une date limite en octobre. Notre offre n’a pas été acceptée et notre président l’a retirée. On a mis tout son possible dans la balance, j’ai juste dû accepter mais ça n’a pas été comme ça », a déclaré le manager allemand en novembre.

Ils vont pour Militao

Selon ‘Goal’, le Bayern a posé des questions sur Eder Militao, le Brésilien venu à Madrid pour 50 millions d’euros en 2019 en provenance de Porto, mais qui a perdu de la place de telle manière et à un tel niveau qu’aujourd’hui, il est derrière Nacho.

Le défenseur de 22 ans n’a disputé que trois matches cette saison et, comme Luka Jovic, Madrid pourrait lui donner un exutoire.

