David Broncano et Dani Martín Ce sont deux fans déclarés et fidèles de l’Atlético de Madrid. Ce lundi, ils se sont réunis à «La Resistencia», où a été abordé le thème de la marche de son équipe et de l’arrivée gratuite de Luis Suárez l’été dernier. Tous deux sont très heureux de l’attaquant uruguayen, mais ils vont plus loin et rêvent de l’arrivée de Messi, également libre, l’année prochaine.

Et ils en ont discuté pendant une bonne partie du programme de ce lundi, dans une conversation amusante au cours de laquelle ils ont été convaincus de la possibilité que l’Argentin se retrouve à nouveau avec son ami Suárez dans le vestiaire de l’Atlético de Madrid.

Ce serait du porno brutal. #LaResistencia @_danielmartin_ pic.twitter.com/AjQHSnHIj2 – La résistance dans Movistar + (@LaResistencia) 26 octobre 2020

C’était le discours sur la question Messi-Atlético de Madrid:

David Broncano: En tant que partenaire sportif, êtes-vous satisfait de Luis Suárez pour zéro euro? Chaque fois que j’y pense …

Dani Martín: Pour zéro euro, un autre pourrait venir aussi, un Argentin qui s’entend très bien avec lui.

DB: Pouvez-vous imaginer?

DM: Je l’imagine.

DB: J’espère déjà pour Bartomeu …

DM: Mais il va être libre …

DB: Je n’y avais pas encore pensé de ma vie. Être Luis Suárez un ami de Messi.

DM: Ce serait du porno dur.

DB: Je me cogne sur la table.

DM: Ce serait incroyable, pouvez-vous imaginer ça?

DB: Tais-toi, tais-toi Dani, ne me dis pas que je dois rentrer seul chez moi plus tard.

DM: Avec Herrera au centre du terrain …

DB: Ce n’est pas grave, comme si on mettait les enfants…. Cela pourrait arriver, cela pourrait arriver.

DM: Cela pourrait être parce qu’ils s’entendent si bien. Cette amitié et cet amour pourraient les amener à faire cela.

DB: Et pour de grandes choses. De plus, qu’est-ce que Messi va aller dans d’autres pays?

DM: Plus maintenant, c’est bien là où c’est.

DB: C’est qu’il pouvait rester et venir s’entraîner à AVE tous les jours. Je le prends. Nous nous relayons athlétiques et vous apportons tous les jours. Il apporte Cherry sur le dessus de votre tête comme un nid.

DM: De plus, il serait toujours bien soutenu car il ne semble pas que les cheveux vont tomber.