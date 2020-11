David de Gea et Edurne Ils ont annoncé ce jeudi qu’ils allaient être les parents de leur premier enfant. Le gardien de but de Manchester United et la chanteuse ont utilisé leurs réseaux sociaux pour annoncer la nouvelle à leurs milliers de followers, exprimant leur bonheur d’attendre un bébé. “Bébé arrive”, ont écrit à la fois le joueur et l’artiste sur Twitter et Instagram, respectivement.

“Coucou!”, A ajouté Edurne, qui comme son partenaire a accompagné la publication d’un image tendre dans laquelle un gant de gardien de but est vu à l’arrière-plan, un microphone pour être un chanteur et une bouteille au premier plan. Après de nombreuses années, c’est une relation amoureuse plus que consolidée qui fait maintenant un nouveau et important pas en avant avec ce bébé en route.

À 34 ans, le temps d’Edurne de devenir mère Et il le fera avec David de Gea, avec qui il est depuis près d’une décennie. Bien qu’étant éloigné depuis longtemps du fait que la méta vit à Manchester, le couple a su le prendre et maintenant ils ont annoncé la grossesse de la chanteuse, qui devra faire une pause professionnelle à l’approche de l’accouchement.

Depuis que les deux ont publié l’actualité sur leurs réseaux sociaux, les félicitations n’ont pas cessé de se produire, beaucoup d’entre elles venant d’influenceurs, mais aussi des milliers d’utilisateurs anonymes qui ont tenu à féliciter à la fois Edurne et De Gea. Une nouvelle étape dans leur relation et dans leur vie pour les deux, qui ne sont pas passés par l’autel mais après une décennie ensemble et qui attendent maintenant un bébé, ils précisent que leur amour va durer.