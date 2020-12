David Gallego, hier, à El Molinón. | Marcos Léon

“Nous avons mérité d’avoir trois points, mais nous avons concouru et avons fait de notre mieux pour gagner.” David Gallego a regretté que son équipe n’ait pas pu battre Albacete, dans un match où, à son avis, le seul inconvénient pour le Sporting était le manque de succès devant le but.. «L’équipe a généré suffisamment, alors que l’herbe était impraticable. Le rival n’a pas tiré au but, nous avons généré des chances avec un terrain meilleur ou pire. L’équipe a travaillé, j’enlève mon chapeau », a expliqué l’entraîneur du rojiblanco. “Nous avons manqué de succès dans la zone, dans le reste nous avons été très bons”, a-t-il ajouté.

David Gallego a souligné comme un aspect positif ayant su s’adapter aux circonstances du match: «L’équipe a concouru et a joué quand elle devait jouer de manière plus associative ou directe. Il a tout donné. Nous avons eu beaucoup de chances, mais nous ne les métallisons pas, donc le rapport de cotes pour gagner augmente “.

L’entraîneur du rojiblanco, surpris par les flaques d’eau d’El Molinón, a voulu souligner la performance de Pelayo Suarez: “Ce n’est pas facile de jouer à un nouveau poste pour lui, il a été fiable, il a joué un super match et je suis très content pour lui, il travaille beaucoup, et nous savons que nous avons besoin de lui et il est toujours là.” Il a également évoqué les absences de Guille Rosas et Pedro Díaz: «Guille Rosas a des problèmes avec son pied, qui fait très mal quand il frappe, et avec cette pause, il arrivera très bien. Et Pedro Díaz s’est retrouvé très fatigué à Las Palmas, ses ischio-jambiers blessés, mais il n’a rien. Nous espérons les récupérer tous les deux ».