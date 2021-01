Neuf ans après l’accident, ce joueur de 33 ans originaire de Tinete est le champion d’Espagne du lancer du poids adapté en modalité F57, avec le record d’Espagne, qu’il a établi à 12,34 mètres en novembre dernier.. Il va deux fois par semaine et revient de Tineo à León, où il s’entraîne au centre de haute performance sous les ordres de Manolo Martínez, le seul médaillé olympique espagnol au lancer du poids.

Son objectif, comme celui de tout athlète, est de se qualifier pour les Jeux paralympiques qui auront lieu l’été prochain à Tokyo. Telle est la victoire qu’il poursuit maintenant après avoir réussi à retrouver une vie «normale»: «Quand j’ai eu l’accident, j’avais une petite amie, à la fin quand quelque chose de traumatisant se produit c’est aussi pour les gens qui sont avec vous; ma famille, mes parents, ma sœur, ma petite amie, qui est aujourd’hui ma femme; Neuf ans après l’accident, nous avons une fille de trois ans et demi, qui s’appelle Noa. J’ai réussi à tout reconstruire et à mener une vie normale », explique-t-il.

Le processus n’était pas du tout facile et comportait une composante inévitable de douleur physique pour pouvoir reconstruire un corps qui avait été battu. L’accident lui a causé «de nombreuses blessures, la plus évidente étant l’amputation de la jambe droite au niveau du genou, puis de nombreux traumatismes qui ont abouti à un séjour de cinq mois dans l’ancien HUCA et 43 jours dans le coma, à l’USI ». Un an après avoir quitté l’hôpital, il s’est rendu compte qu’il devait faire quelque chose: «Un jour, en parlant à un ami, je lui ai dit que je devais me renforcer et il m’a dit qu’il y avait des personnes handicapées au Palacio de los Deportes, à Oviedo, qui faisaient de l’haltérophilie adaptée , Je suis allé là-bas et j’ai rencontré celui qui est toujours mon entraîneur, Lodario Ramón, et quand il m’a vu, la première chose qu’il m’a dit, c’est que j’avais besoin d’un peu de rééducation et d’un peu de muscle ».

Cette réunion a été définitive pour David de se rendre compte qu’il pourrait peut-être «recommencer à faire ce qu’il faisait auparavant. Quand je suis descendu dans le palais, il me suffisait de marcher avec deux bâtons, Je n’ai rien pu faire d’autre. C’est là que mon aventure sportive a commencé », explique-t-il. Une aventure non sans défis: «Au début c’était très dur car améliorer le niveau musculaire après cinq mois à l’hôpital est compliqué, au final c’est presque de la douleur, mais j’ai senti que je me sentais un peu mieux et que j’étais capable de faire des choses Avant je n’aimais pas tomber et pouvoir me relever, prendre des choses dans les placards sans déséquilibre, quand on commence à remarquer que la condition physique permet de faire des choses que l’on ne pouvait pas, ça t’appelle, puis j’ai appris le sport adapté, d’abord c’était l’haltérophilie ».

Dans une compétition d’haltérophilie adaptée, quelqu’un lui a parlé d’athlétisme et il a encore changé sa vie: «J’ai aimé l’idée, j’ai parlé avec la Fédération asturienne et ils m’ont mis en contact avec mon premier entraîneur de lanceurs, Miguel Álvarez, avec qui j’étais depuis trois ans; il m’a tout appris, je ne savais pas comment attraper une balle, ou une rondelle, ou un javelot ou quoi que ce soit ». La raison pour laquelle il a opté pour le poids était qu’il était bon dans ce domaine, à tel point qu’il a réussi à battre le record d’Espagne pour la première fois et a donc eu l’occasion de s’entraîner à León, avec Manolo Martínez: «J’ai beaucoup amélioré mon record, j’ai obtenu être neuvième au monde », dit-il. Maintenant, après une année “difficile”, il a deux buts et tous deux viennent l’été: le Championnat d’Europe et, surtout, les Jeux: “C’est ce à quoi tout athlète aspire”.