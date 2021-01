À deux mètres de haut, une trompette en corne d’antilope africaine à la main et un sourire d’une oreille à l’autre, il est difficile de passer inaperçu. De cette façon, il a été présenté David Wood, ancien joueur de la NBA et finaliste en Europe avec Barcelone en 1990, lors de la manifestation des fidèles de Donald Trump qui a mis fin à l’assaut sur Capitole. Il n’a pas fallu longtemps à la presse pour reconnaître son visage dans la foule et son nom a de nouveau fait le tour du monde, après des années de disparition. Mais cette fois, non pas à cause de leurs paniers, mais à cause de leur soutien au président de États Unis qui quitte ce mercredi le Maison Blanche En route pour son club de Mar-a-Lago (Floride), en attente de mise en accusation pour ce qui s’est passé ce jour-là.

Bois, 56 ans, n’était pas là pour participer à l’insurrection qui a fait cinq morts, mais pour prier et sonner sa trompette de Jéricho parmi les disciples de Atout. Deux semaines après, Washington recevoir le démocrate Joe Biden blindé avec un déploiement militaire jamais vu dans l’histoire en raison de la menace de groupes d’extrême droite. Les rues sont vides. Aucun de ses 74 millions d’électeurs n’est venu le licencier.

Dans un coin, à deux pâtés de maisons du Maison Blanche, avec l’obélisque en arrière-plan, entre les clôtures de protection et les blocs de ciment, il se tient là Bois en tant que dernier «gladiateur», surnom qu’ils lui ont donné lorsqu’il jouait à Barcelone. «Ils nous ont joué avec le Capitole. Ils nous ont fait mal paraître. La police est entrée sans problème puis a pulvérisé du poivre. Un bon truc », dit-il sarcastiquement. Il appelle ses camarades lutteurs avec son téléphone portable, pose, sonne de la trompette pour eux et dit au revoir avec «au revoir les gars, je vous aime». Il croit fermement que tout est une opération pour voler la réélection de Trump, que les forces de sécurité sont du côté du président sortant et qu’elles préparent un coup d’État pour le jour même de sa prise de fonction. «Vous voyez ces générateurs verts? Ils sont là pour couper le courant à toute la ville la nuit, entrer à la Maison Blanche, arrêter Biden et 1 500 autres personnes impliquées dans la fraude. “, Explique. Wood a eu une longue carrière professionnelle, il a traversé 20 équipes, huit en NBA. En Espagne, il a joué pour le Tau, l’Unicaja et le Barça, et était dans l’un des championnats italiens. “J’adore l’Espagne, la nourriture est la meilleure, visitez le Barça”Il dit, enthousiasmé par l’attention et prend une photo de ses années en tant que joueur du Barça.

Jusqu’à il y a quatre mois, Bois Je n’étais pas un adepte de Atout. Il a commencé à jeûner et à prier, et c’est là que Jésus-Christ lui a dit dans ses rêves que le monde est plein de mensonges, mais que l’ancien magnat de l’immobilier est maintenant son serviteur et transmet l’œuvre de Dieu. Maintenant, vous avez des réponses pour tout. “Comment est-il possible qu’aucun juge n’ait examiné les preuves de fraude?”, soulève. Cela résout le problème facilement: “Parce qu’ils ont été menacés, eux et leurs familles”. Le discours de Wood regorge de théories du complot de Qanon, qui ont commencé à circuler en 2017 sur le forum Internet 4chan, selon lequel Trump combat un réseau mondial de pédophiles et le “Deep State”, où des personnalités de premier plan sont impliquées. Des démocrates comme Hillary Clinton, Barack Obama et l’investisseur George Soros. “Nous sommes dans une guerre de l’information”, affirme-t-il sans vouloir révéler ses sources.

En plein soleil de midi, dans le calme de Washington et entouré des préparatifs de l’arrivée de Biden, son discours sonne comme un pur divertissement. Mais Bois Il est convaincu que le démocrate ne remplira pas son mandat et assure que tout ce qui s’est passé au Capitole était une mise en place de 200 membres d’Antifa infiltrés pour provoquer la violence. “Trump avait quinze minutes de retard et a prononcé le discours le plus ennuyeux de sa carrière”, s’excuse auprès du président, désormais mis en examen pour avoir encouragé ses partisans à l’insurrection pour bloquer la certification de la victoire de Biden. Il rejette catégoriquement la violence de la foule et prouve par une photo qu’il était là parmi la masse des gens pacifiques pour «prier» et «invoquer» Dieu avec la trompette. Un instrument que, explique-t-il, les Juifs appelaient Yahvé et chassaient le diable, et qui fut porté par le prophète Josué dans la bataille de Jéricho dans l’Ancien Testament. “Pour moi, c’est comme une guerre civile entre la lumière de Trump et les ténèbres de ses rivaux”Il dit avec la vérité de la fraude électorale comme bannière.

Et, David, “que penserez-vous si mercredi arrive et que rien ne se passe?” “Il passera, les murs tomberont et vous le verrez, vous le verrez”, proclame en référence au récit biblique de la chute des murs de Jéricho. Et il repart heureux avec sa corne et agitant le drapeau en pin avec l’inscription «un appel au paradis» utilisé par une escouade de six croiseurs commandée par George Washington pendant la Révolution américaine.