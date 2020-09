SAN DIEGO (AP) Zach Davies a remporté son meilleur départ en carrière, cinquième départ consécutif et Mitch Moreland a frappé son premier circuit pour les Padres alors que San Diego battait les Rockies du Colorado, 5-3, pour compléter son balayage de la série de trois matchs sur Mercredi.

Davies (7-2) a été fantastique, après avoir accordé un point dans le premier, alors qu’il a égalé un sommet de la saison avec huit retraits au bâton, traversant les Rocheuses avec son changement et son séparateur. Il a abandonné trois points sur cinq coups sûrs, avec deux marches, en six manches alors que les Padres remportaient leur quatrième match consécutif.

” Le changement a été mon argumentaire cette année et a toujours été mon argumentaire préféré et meilleur ,? Dit Davies. «Il s’agit de lui faire confiance dans chaque compte, chaque situation, même aux gars qui l’ont bien frappé.?

Trevor Rosenthal, le troisième releveur des Padres, a lancé le neuvième pour son neuvième arrêt.

Personne dans les majors ne lance un pourcentage plus élevé de changements que Davies et il a surtout gardé le Colorado à l’écart des contacts difficiles – avant le coup d’envoi de Matt Kemp, un circuit de deux points en sixième.

” Vous inclinez votre chapeau ,? Dit Davies. «C’est un bon frappeur et il joue le jeu depuis longtemps. Il avait un plan et il a exécuté. Mais avec (notre) attaque, vous venez de sortir le dernier et lui donner une chance de répondre.?

Les Padres ont pris une avance de 4-3 en sixième lorsque le triple de Wil Myers a marqué Moreland après son ouverture avec une marche. Le single pointu de Jake Cronenworth à travers un champ intérieur attiré a amené Myers.

«Chaque fois que (Davies) a abandonné les courses, nous avons bien répondu ,? Le manager des Padres, Jayce Tingler, a déclaré. Il était vraiment bon à nouveau et a juste continué à lancer ce changement, de bas en haut. Il a fait un très bon travail de gestion de cette formation, qui est une formation difficile.?

Antonio Senzatela (3-2) a failli égaler Davies. Il a été touché pour la maison de deux points de Moreland dans le premier et a traversé une seconde difficile lorsque les Padres ont chargé les bases avec un retrait.

San Diego mène les majors avec sept tournois du Grand Chelem, mais Senzatela a retiré Trent Grisham à la volée et Fernando Tatis, Jr., via le choix d’un défenseur.

Le droitier des Rockies a réalisé plus de cinq manches, abandonnant quatre points, six coups sûrs et quatre buts, avec deux retraits au bâton. Il a été chassé dans le sixième avant d’enregistrer un retrait.

«Je me suis juste dit que j’avais besoin de me battre, de faire de meilleurs lancers pour sortir des manches ,? il a dit. «J’ai fait du très bon travail jusqu’au sixième.?

Kemp a donné au Colorado un bref avantage en sixième alors qu’il continue de produire contre ses anciennes équipes. Quatre de ses cinq circuits sont venus contre les Padres, et l’autre contre les Dodgers de Los Angeles.

Moreland a poussé les Padres devant, 2-1, avec son premier tir de manche, qui a suivi le doublé de Manny Machado. C’était le circuit initial de Moreland depuis qu’il a rejoint les Padres le 31 août après avoir été acquis des Red Sox de Boston.

«Cela a été difficile pour moi ici jusqu’à présent ,? Dit Moreland. ” Mais ça s’est senti mieux ces derniers jours

et j’ai pu obtenir un bon pitch. Ça faisait du bien. Pour pouvoir arriver, avec deux outs et y répondre, c’était bien de venir et de pouvoir contribuer un peu.?

Les Rocheuses ont frappé dans le premier lorsque le circuit solo de Trevor Story, sa 10e explosion de l’année, est intervenu à 79 mph de Davies.

«Il a fait un bon travail pour nous maintenir hors de l’équilibre, en mélangeant ces vitesses ,? L’histoire a dit. “ Son changement est l’un des meilleurs, c’est sûr. ”

CHAMBRE DES FORMATEURS

Padres: OF Tommy Pham (main) a pris l’entraînement au bâton mercredi. Pham devrait affronter le lancer en direct sur le site d’entraînement alternatif de l’équipe ce week-end et il pourrait revenir la semaine prochaine.

SUIVANT

Rocheuses: RHP German Marquez (2-5, 4.58 ERA), qui a perdu quatre décisions consécutives, affronte les Angels de Los Angeles pour débuter vendredi une série de trois matchs. Marquez a bien lancé lors de sa dernière sortie le 5 septembre en tenant les Dodgers de Los Angeles à deux points et cinq coups sûrs en sept manches.

Padres: RHP Chris Paddock (4-5, 4,75 mpm), qui a perdu deux de ses trois départs précédents, affrontera les Giants de San Francisco dans le premier match d’une série de quatre matchs jeudi.