LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Anthony Davis n’a jamais été aussi profondément en séries éliminatoires, n’a jamais eu la chance de prendre un tir aussi important.

Ce n’est cependant rien de nouveau pour les Lakers de Los Angeles.

Ainsi, lorsque le 3 points de Davis a traversé le filet alors que le temps était écoulé pour donner aux Lakers une victoire de 105-103 sur les Denver Nuggets dimanche soir et une avance de 2-0 en finale de la Conférence Ouest, l’entraîneur Frank Vogel a pensé à un Laker qui l’avait fait avant.

«C’est un coup que Kobe Bryant frapperait, a dit Vogel. “ Pour moi, AD arrive, vole juste à l’aile comme ça, catch-and-shoot avec le plus gros match de notre saison, rien que net, c’est un tir de Mamba.

Les Lakers portaient leurs maillots Black Mamba. Ils ont été co-conçus par Bryant, leur garde du Temple de la renommée décédé le 26 janvier dans un accident d’hélicoptère. Davis a déclaré que le port des maillots qui comptaient tant pour l’équipe avait permis à son gagnant de se sentir encore mieux.

«Avec le maillot que nous portions ce soir, cela le rend encore plus spécial, a-t-il dit.

Davis a terminé avec 31 points. Il a marqué les 10 derniers points de Los Angeles et en a eu 22 en seconde période pour aider les Lakers à éviter de devenir la dernière victime d’un retour à Denver.

” Moment spécial pour un joueur spécial. Heureux d’en faire partie ”, a déclaré LeBron James, qui avait 26 points et 11 rebonds.

Les Nuggets étaient traînés par pas moins de 16, mais Nikola Jokic a marqué 11 points consécutifs à Denver dans la dernière ligne droite, y compris un panier qui a fait 103-102 avec 20 secondes à jouer.

Alex Caruso a ensuite raté un 3 points et Jamal Murray a bloqué le tir de Danny Green hors des limites avec 2,1 secondes à jouer. Rajon Rondo s’est enfermé sous le panier et a trouvé Davis se recroqueviller vers la ligne de touche, et l’attaquant All-Star l’a fait basculer pour placer les Lakers à mi-chemin de la finale de la NBA.

Jokic a déclaré qu’il y avait une mauvaise communication sur le jeu final, quand il est apparu que le centre Mason Plumlee a laissé Davis dériver librement en pensant qu’il y aurait un changement. Jokic se précipita vers lui, mais trop tard.

«Les grands joueurs font de superbes tirs et il l’a fait, donc c’est un très bon joueur, a dit Jokic.

Jokic a récolté 30 points et neuf passes et Murray a marqué 25 points.

Le troisième match aura lieu mardi soir.

James a porté les Lakers tôt, avec 20 points en première mi-temps. Mais ils sont allés plus en seconde période à Davis, qui en avait 37 dans une victoire facile dans le premier match.

Celui-ci était beaucoup plus serré et semblait être un autre énorme rallye des Nuggets, qui avaient perdu 16, 19 et 12 lors des trois derniers matchs contre les Clippers, lorsqu’ils ont effacé un déficit de 3-1.

Ils avaient grimpé jusqu’au bout de ce trou lorsque Murray a marqué pour une avance de 87-86 avec 7:26 à jouer. Mais Green et Rondo ont frappé 3 points et, après un panier de PJ Dozier, Kentavious Caldwell-Pope a fait un autre 3 pour porter le score à 95-89.

C’était 100-92 après un autre 3 par Davis avant que Jokic ne réponde avec neuf matchs consécutifs, faisant basculer un échec de Murray pour donner à Denver un avantage de 101-100 avec 31 secondes à jouer. Davis a remis les Lakers au sommet avec un panier dans la voie, mais Jokic l’a reculé à l’autre bout pour remettre les Nuggets au sommet à 20 secondes de la fin.

James a commencé 5 sur 6 tandis que le reste des Lakers a raté leurs 12 premiers tirs avant que le layup de Green 7 1/2 minutes ne leur donne une avance de 14-12.

L’avance était de cinq à mi-chemin du deuxième quart avant que les Lakers aient une course de 11-0 qui comprenait un vol et un dunk et un 3 points d’Alex Caruso qui le portait à 52-36 avec environ 4 minutes à jouer dans la demie. Denver l’a réduit à 60-50 à la pause.

TIP-INS

Nuggets: Denver a une fiche de 8-8 en séries éliminatoires. … Michael Porter Jr. avait 15 points. … Dozier était 1 pour 5 de la ligne des fausses balles au quatrième quart.

Lakers: Los Angeles a raté neuf de ses 10 premiers tirs. … Green et Caldwell-Pope ont tous deux marqué 11 points.

BATTEURS BUZZER

Les Lakers ont déclaré que Davis n’était que le septième Laker à faire un buzzer-batteur en séries éliminatoires, une liste qui comprend Bryant. Également sur la liste: Jerry West, Elgin Baylor, Derek Fisher, Robert Horry et Metta World Peace.

JUSQU’À TRENTE

C’était le 30e match d’après-saison entre les Lakers et les Nuggets. Les Lakers mènent 23-7 et ont remporté les six séries.

—

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports