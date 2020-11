Le Mexique a un chien indigène, avec plus de 7 mille ans de vie sur cette planète, appelé Xoloitzcuintle. Il est considéré comme une race de chien importante dans la culture mexicaine et a une valeur particulière dans le Le jour des morts, célébration emblématique du pays qui a lieu les 1er et 2 novembre.

Les peuples préhispaniques, en particulier les Mexicains, croyaient que lorsque une personne est décédée, les âmes ont dû parcourir un long chemin à travers le monde souterrain pour atteindre Mictlán, le monde des morts. Le défunt n’a pas entrepris ce voyage seul, l’âme de leur chien les a guidés à travers l’au-delà pour traverser le fleuve de la mort.

Les Xoloitzcuintles sont une race de chiens présente depuis des siècles dans la culture mexicaine (Photo: REUTERS / Edgard Garrido)

C’est à cause de ça les xoloitzcuintles ils remplissaient une fonction très importante, c’était d’aider les âmes à traverser une rivière profonde et puissante qui traverse le Mictlán, appelée Apanohuacalhuia.

Le chien Xoloitzcuintle il doit savoir si le défunt était digne de l’aider. Ils ont refusé d’aider ceux qui dans la vie avaient mal traité les animaux, en particulier les chiens, pour lesquels ils périraient et ne traverseraient jamais la pègre.

Si le défunt avait été généreux envers les chiens, le xolo prendrait volontiers son âme, la poserait sur son dos et la porterait en toute sécurité de l’autre côté.

LA LÉGENDE DU XOLOITZCUINTLE

La légende du xoloitzcuintle Notez que, s’il est noir, il ne pourra pas emmener les âmes de l’autre côté de la rivière, car sa couleur indique qu’il s’y est déjà immergé et a déjà guidé suffisamment d’âmes vers leur destination.

Si le xoloitzcuintle est blanc ou de couleur très claire, il ne pouvait pas non plus traverser la rivière, car cela signifie qu’il est très jeune et n’a pas encore pu atteindre la maturité pour remplir cette fonction.

Seuls ceux qui sont de couleur gris chiné seront en mesure d’accomplir cette tâche importante.

L’anthropologue Mercedes de la Garza, indique qu’il y a plusieurs raisons pour lesquelles cet animal a été choisi à cette fin: «De l’époque préhispanique à aujourd’hui, les Mayas et les Nahuas pensent que les chiens voient très bien la nuit les âmes qui sortent de quand les corps dorment, c’est pourquoi ils hurlent », a-t-il déclaré au site Internet de la Fondation Centro Histórico de México.

QUE SIGNIFIE XOLOITZCUINTLE?

Selon les informations du portail Radio Fórmula de México, le terme xoloitzcuintle Il provient du Nahuatl: Xólotl, dieu du coucher du soleil et de la mort, et Itzcuintli, chien. Xólotl est le frère jumeau de Quetzalcóatl, qui représente son contraire: les ténèbres, les enfers, la mort.

Lorsqu’une personne est décédée, l’un de ces chiens a été sacrifié pour l’aider à traverser la rivière Apanohuacalhuia (Photo: Amoxtli_andante / Instagram)