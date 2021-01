Dans le monde du tennis, il y a une certaine agitation ces derniers jours par une nouvelle qui en a surpris beaucoup. Dayana Yastremska, Un jeune joueur de tennis ukrainien de 20 ans et 29e au classement WTA, a été sanctionné pour dopage et provisoirement suspendu par la Fédération internationale (ITF) en raison d’un échantillon dans lequel apparaît métabolique anabolisant, appelé mestérolone.

L’Ukrainien est sous le choc et plaide non coupable. Il assure qu’il n’a jamais été dopé, du moins exprès, et il se défendra pour essayer de prouver que c’était une erreur. «J’affirme fermement que Je n’ai jamais consommé de drogue pour améliorer les performances ou les substances interdites », précise-t-elle dans un communiqué publié sur ses réseaux sociaux, où elle est généralement très active.

Je suis étonné et sous le choc surtout depuis deux semaines avant ce test, j’ai testé négatif au tournoi WTA à Linz. Après le dernier événement de l’année, j’ai arrêté de m’entraîner pour me reposer avant de commencer la nouvelle saison. Seule une concentration très élevée a été détectée faible métabolite de la mestérolone dans mon urine. Compte tenu de cette faible concentration et compte tenu de mon résultat négatif deux semaines plus tôt, j’ai reçu des avis scientifiques selon lesquels le résultat correspond à un certain type d’événement de contamination. De plus, j’ai été informé que cette substance est utilisée comme médicament pour les hommes et que les femmes sont prévenues que son utilisation peut avoir des effets indésirables », explique Yastremska.

