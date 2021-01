Mis à jour le 19/01/2021 15:42

Changement de plans pour l’une des productions les plus attendues par les fans de DC. La version définitive de Ligue de justice Zack Snyder ne sera pas une mini-série, mais un film de plus de trois heures.

Le même cinéaste a révélé ce changement important dans le réseau social Vero, après avoir été consulté par un fan sur le format que la nouvelle version de Ligue de justice.

“Alors est-ce que ça va encore être une série ou un film à regarder en une fois?”, A demandé le disciple de DC. Snyder a répondu que ce serait une production à regarder en entier, et non en plusieurs tranches.

La révélation de Snyder ne coïncide pas avec ce que Warner et le cinéaste lui-même ont souligné il y a quelque temps sur le format d’épisode qu’il aurait. Ligue de justice. Jusqu’à présent, la raison de ce changement est inconnue.

The Snyder Cut sortira en 2021. Les fans de DC espérons que les scènes ajoutées pourront sauver la version originale de Ligue de justice en 2017. On y croit beaucoup.

