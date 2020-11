Joan Mir a été proclamé champion du monde MotoGP dans le GP de la Communauté valencienne et Il devient ainsi le quatrième Espagnol à remporter le titre dans la catégorie reine après Álex Crivillé, Marc Márquez et Jorge Lorenzo. Le pilote Suzuki a été le plus constant tout au long de la saison et a réussi à décrocher le jackpot, profitant de l’absence du grand dominateur de la catégorie et ancien champion, Marc Márquez.

Le majorquin a pris la tête après la première course en Aragon, en l’absence de quatre grands prix pour la fin du championnat. Après les deux essais à MotorLand, il s’est imposé fermement en tête du classement, mais ce n’est qu’à la victoire à Cheste qu’il pourrait condamner définitivement le championnat. La première victoire de son histoire en MotoGP est arrivée au meilleur moment.

Il a été dit qu’aucun champion n’avait été sans gagner au moins une course, mais Mir n’a abandonné à aucun moment et a cherché sa victoire jusqu’à ce qu’il l’ait fait. Le résultat ne pouvait pas être meilleur, la victoire et la Coupe du monde presque condamnées, profitant de la mauvaise journée de leurs rivaux. Être champion Cela lui valait la peine de monter sur le podium lors de la deuxième course consécutive sur le circuit Ricardo Tormo, peu importe ce que Quartararo et Rins ont fait.

Tout a commencé avec Crivillé

Mir a rencontré les prévisions et est devenu le quatrième Espagnol à remporter le championnat du monde de MotoGP. Le premier à le faire fut Alex Crivillé en 1999. De la main de Honda a obtenu son premier championnat du monde dans ce qui était alors connu sous le nom de 500cc, après avoir battu Kenny Roberts Jr. dans une année noire de Mick Doohan. Le nom du coureur catalan a été enregistré dans l’histoire de la moto comme le premier Espagnol à obtenir le titre dans la catégorie reine.

Sete Gibernau l’a essayé en 2003 et 2004 mais n’a pas pu battre Valentino Rossi et a dû se contenter de la deuxième place. Il faudra attendre 2010 pour que Jorge Lorenzo ramène la motocyclette espagnole au sommet avec un nouveau titre. Avec ce triomphe, l’Espagnol a mis fin au règne d’Il Dottore en MotoGP après une année presque parfaite où son pire résultat était un quatrième en Aragon et un autre au Japon.

Lorenzo a semé la première graine de la domination espagnole dans la catégorie reine. L’année suivante, c’est Stoner qui remporte le championnat mais Lorenzo regagne le trône en 2012 et depuis L’Espagne ajoute neuf titres d’affilée (6 de Márquez, 2 de Lorenzo et un de Mir) après le championnat de Mir cette saison. Sans Márquez, la possibilité de mettre fin à ce règne était ouverte mais malgré les tentatives de Quartararo et Dovizioso, c’est finalement le jeune pilote Suzuki qui a été proclamé champion.