Mis à jour le 20/04/2017 à 09:28

Il y a deux saisons, ça aurait pu être Real Madrid à la dernière minute, mais la décision de Keylor Navas de ne pas se rendre à Manchester United a empêché Florentino Pérez de signer David De Gea. Tout a été négocié. Du salaire du gardien au transfert vers l’équipe anglaise. Au fil du temps, le Costaricien a remporté les applaudissements des spécialistes et Zidane l’a protégé dans l’arc des meringues. Cependant, tout semble fini pour la saison prochaine. Le Sun a expliqué que le Real Madrid mettra 70 millions d’euros sur la table pour que De Gea change la ville de Manchester pour Madrid. Cependant, le gardien de but plait à Mourinho et avec les transferts que les “ Red Devils ” ont effectués cette saison, il semblerait que United ne se débarrasserait pas de son gardien de but, à moins que les Espagnols ne le décident. Depuis près de deux ans, sa signature a été frustrée par un fax (bien que Depuis Gea intéressé le club bien avant), le gardien de Manchester United est dans l’orbite du Real Madrid, qui serait prêt à jeter la maison par la fenêtre en engageant un gardien de but. Keylor n’a pas connu sa meilleure saison et le club envisagerait la possibilité d’un soulagement. Si Manchester United n’accepte pas les 70 millions d’euros que le RealMadrid offrira, le club blanc n’augmentera pas la proposition. Selon ces informations, l’intention de l’entité est de tenter sa fortune avec Depuis Gea et au cas où il n’est pas possible de convaincre Mourinho, optez pour Courtois. Un autre objectif également compliqué.