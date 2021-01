La vie de football de Frenkie de Jong Cela a changé, pour le mieux, ces dernières semaines. L’arrivée au banc de son compatriote Ronald Koeman lui a donné la confiance qui lui manquait lors de sa première campagne en tant que joueur du Barcelone et maintenant, déjà adapté au système et avec l’aide de Pedri En tant que coéquipier au milieu de terrain, le joueur néerlandais se promène librement dans la salle des machines de l’équipe du Barça. De Jong a comparu devant les médias avant la célébration de la Supercoupe d’Espagne, où il a analysé les possibilités de son équipe, l’un des deux grands favoris pour le titre, et son moment de forme.

Meilleur moment

“J’espère que oui. Je pense que nous sommes bons, je me sens bien aussi. Nous nous améliorons en équipe lors des derniers matchs. J’espère que demain nous irons bien ».

Le meilleur Frenkie?

“Je me sens très bien individuellement, en tant qu’équipe, nous nous améliorons également.”

Qu’est-ce que Koeman vous demande d’améliorer?

«Dans les derniers matchs, je joue dans des positions différentes, plus en avance par rapport au début. Le coach me demande plus en attaque et maintenant je me sens très à l’aise ».

Favoris ou pas

Je ne sais pas si nous sommes favoris, mais lorsque nous jouons pour Barcelone dans n’importe quelle compétition, nous sommes toujours l’un des favoris. Nous voulons gagner cette Coupe, mais nous devons d’abord battre la Real Sociedad demain.

Messi

«Je ne pense pas que ce soit une question pour moi, je ne peux rien dire sur la situation de Leo. Vous devez lui demander.

Les clés de l’amélioration du Barça

«Le jeu est plus fluide, nous gagnons en confiance. C’est peut-être à cause de cela.

Société réelle

«C’est une très bonne équipe, ils jouent très bien par derrière et ont des joueurs avec beaucoup de qualité. Ce sera un match très difficile, mais nous devons arriver à la finale.

Pedri

«Il a beaucoup de talent et de qualité. Pour moi, c’est un crack ».

Point d’inflexion

“Nous sommes toujours unis, mais il est vrai que dans les derniers matchs, nous sommes meilleurs.”

Gagnez la ligue

«Il y a eu beaucoup de changements par rapport au début de saison. Nous n’avons pas fait la pré-saison, c’était difficile. Nous devons regarder vers nous-mêmes, gagner beaucoup de matchs et nous verrons plus tard comment nous en sommes en qualifications ».