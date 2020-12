Giannis Antetokounmpo a signé le contrat le plus élevé de tous les temps en NBA. Le Grec, deux fois MVP de la ligue nord-américaine, a conclu un accord avec les Milwaukee Bucks pour prolonger son contrat cinq ans à un taux de 228,2 millions de dollars, atteignant le chiffre de plus de 45 millions par an. Seulement avec ce contrat, le Grec aura empoché plus d’argent que Stephen Curry ou James Harden dans toute leur carrière professionnelle.

L’attaquant a réussi à renouveler ce que l’on appelle aux États-Unis le “ super maximum ” après que cet été a été annoncé avec son départ chez les Golden State Warriors. Au milieu d’une pandémie, la franchise du Wisconsin a choisi d’emprunter le plus de son histoire Pour conserver un joueur, il peut marquer une ère NBA à 26 ans.

La carrière d’Antetokounmpo représente parfaitement le concept du rêve américain. Fils d’immigrants nigérians, Giannis a grandi dans les rues d’Athènes en vendant toutes sortes de choses comme des lunettes de soleil, des baskets ou des DVD sur le dessus de la couverture. Il a vécu de nombreuses années dans la pauvreté, il a parfois eu faim, mais cela ne l’a pas empêché de grandir jusqu’à 2.11 et d’émerger dans le monde du basket. Là, il a commencé à partager des baskets avec ses frères – ils n’avaient qu’une seule paire pour tout le monde – dans la modeste Filathlitikos BC à l’âge de 17 ans. à 19 ans, il est déjà passé en NBA grâce à un physique complètement anormal qui l’a amené à devenir le «Greek Freak».

Ces temps n’ont pas été effacés de l’esprit d’Anteto qui aime beaucoup la «couverture supérieure». Je porterai toujours ça avec moi. C’est comme ça que j’ai appris à travailler comme ça. Cela a fait de moi un homme », a commenté Giannis sur cette expérience. Le fait qu’il soit maintenant riche n’a pas changé un joueur qui est familier à l’extrême pour soutenir la carrière de ses frères. Récemment, vous avez pu le voir acclamer le plus jeune, Alex, à Murcie et deviner ce qu’ils l’ont vu faire les courses à Mercadona !!! Autant les choses s’améliorent, Antetokounmpo et sa famille n’oublieront jamais le chemin difficile qu’ils ont parcouru pour atteindre le sommet du basket mondial.