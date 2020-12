Il y a quelques années, c’était pratiquement anonyme. C’était une énigme de savoir que Aline Brum était la partenaire de Javi Martínez parce qu’elle voulait rester à l’arrière-plan dans les premières années de sa relation avec le footballeur du Bayern Munich, probablement parce qu’elle ne voulait pas s’exposer autant que les autres joueuses. Cependant, au fil du temps, le modèle hispano-brésilien est devenu un véritable WAG et est en fait un influenceur sur Instagram, où il compte déjà près de 40000 followers.

Aline Brum est l’épouse de Javi Martínez et mère de ses enfants. Leur relation est plus que consolidée et ils sont ensemble depuis de nombreuses années, notamment depuis que l’international espagnol a rompu avec son ex, également mannequin María Imízcoz. L’ancien joueur de l’Athletic a reconstruit sa vie avec Aline, avec qui il a fini par fonder une famille. Au début, elle ne voulait pas de projecteurs et était presque anonyme, mais maintenant elle est une véritable influenceuse et balaie les réseaux sociaux avec ses poses suggestives en bikini, entraînement …

Née à Volta Redonda (Brésil), Aline est venue à La Rioja, plus précisément à Fuenmayor, sa mère étant une fille, d’où son profil Instagram se définit comme «Riojan de pure souche». Peu à peu, il s’est fait une place dans le monde de la mode, jusqu’à ce qu’il rencontre Javi Martínez en 2014 lorsque le footballeur l’a laissé avec María Imízcoz, que l’Allemagne en est venue à considérer comme la plus belle WAG du moment.

Peut-être en raison de la grande répercussion que l’ex de Javi Martínez Aline a eu au début de leur relation, elle a décidé de ne pas se montrer beaucoup, mais petit à petit elle a grandi à la fois en followers et en “ je t’aime ”, surtout avec ces photos qui font monter la température.