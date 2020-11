En Italie, divers médias liés au monde rose assurent que Melissa Satta et Kevin Prince Boateng ils ont de nouveau coupé. Ce n’est pas la première fois qu’ils se séparent, mais c’est peut-être la dernière. L’ancien footballeur milanais ou barcelonais et l’influenceur se sont rencontrés en 2011, depuis lorsqu’ils ont eu une relation qu’ils ont officialisée en se mariant en 2016.

Cependant, il a été un amour de beaucoup de hauts et de bas, et maintenant il semble qu’ils sont plus éloignés que jamais. Pendant ce temps, Melissa Satta en profite pour s’insinuer sur Instagram, où révolutionne ses 4,4 millions d’abonnés chaque fois qu’il publie une pose provocante.

Une Melissa Satta qui a fait l’actualité en 2012 pour certaines déclarations qui ont apporté une queue et dont on se souvient encore aujourd’hui. L’Italien dévoilé qu’il avait des relations sexuelles avec Boateng «environ dix fois par jour», ajoutant que le sexe était l’une des raisons pour lesquelles l’agresseur avait été autant blessé.

Elle en a reparlé plus tard et a appris qu’il fallait être prudent en parlant de tels détails. «Dans le football, il faut faire attention à ce que vous dites, surtout quand il s’agit de sexe, vous ne pouvez pas imaginer le tourbillon qui est devenu. Je ne suis pas une nympho», A poursuivi l’influenceuse, qui est désormais engagée dans des campagnes publicitaires sur son profil Instagram et est également entraîneuse personnelle, publiant régulièrement ses routines pour maintenir sa silhouette spectaculaire à 34 ans.