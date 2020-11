Álex Blanco (Pola de Siero, 34 ans) a fait peur dimanche. Heureusement, vous pouvez le dire. Le footballeur Lealtad, remplaçant lors du match contre Numancia (1-0) à Los Pajaritos, qui marquait la fin de la séquence de 69 matchs sans perdre, a suivi le match dans les tribunes, avec les remplaçants, quand tout était fait noir. «Je me suis un peu évanoui et j’ai essayé d’attraper la balustrade. Je n’ai pas chuté au début, mais ensuite je suis tombé au sol », raconte Blanco, qui a dû passer la nuit à l’hôpital de Soria pour observation. La chute était d’environ deux mètres. Le positif est que tout était une peur. Hier, souriant, Blanco se tenait déjà au pied du canyon dans le magasin de chaussures Samartino à Pola de Siero.

Le footballeur, avec une longue carrière, associe le football à la direction de cette entreprise familiale de 34 ans. Tellement comme lui. Son père est décédé récemment et Blanco dirige maintenant le magasin de chaussures avec le soutien de sa mère. «Ces dernières années, nous avons subi de nombreuses pertes et nous n’avons plus de peur», dit-il. Blanco ne trouve aucune explication à son évanouissement. Il se souvient qu’il y a longtemps, enfant, il a souffert d’une sorte de vertige, mais aucun comme celui de Soria. «Peut-être était-ce dû à la tension du parti. Je vais bien. À l’hôpital, ils m’ont très bien traité et m’ont tout fait. Analyse du sang, de l’urine, des rayons X… Je suis passé par la tôle et la peinture », plaisante le footballeur, qui se retire également pour expliquer ce qui s’est passé. «J’ai toujours été un défenseur très dur. Il y a eu des jours de collision tête à tête avec un autre: lui à l’hôpital et moi au travail ».

Marina Gonzalo, collaboratrice régulière à Numancia et infirmière à l’hôpital où Álex a été admis, est celle qui a soigné Blanco avant l’arrivée de l’ambulance. “Je suis très reconnaissant. Je la connaissais déjà et j’ai une très bonne relation ». Le défenseur, formé dans la carrière d’Oviedo, a joué pour Numancia lors de la saison 2009-2010. Pacheta, un ancien entraîneur bleu, l’a signé comme directeur sportif du club de Soria.

Blanco ne se souvient pratiquement de rien de ce qui s’est passé une fois qu’il a perdu connaissance et est tombé des gradins. «Quand je me suis réveillé, j’étais entouré de gens et j’hallucinais. Ce que j’avais était très froid et il y avait beaucoup d’eau par terre », a-t-il raison de dire. Sa famille a été choquée par son état de santé, bien qu’il les rassure rapidement lui-même, déjà conscient. Hier, le calme était déjà au rendez-vous après le bon résultat de tous les tests médicaux: “Tout allait mieux que prévu.”

Blanco s’est rendu hier aux Asturies dans une voiture de location, après avoir traversé Villaviciosa, pour prendre son véhicule. Plus tard, il s’est rendu à La Pola pour s’occuper de l’entreprise. «Nous faisons tout et je pense que nous sommes essentiels, car personne ne nous a dit d’arrêter», dit Blanco à propos de l’arrêt de l’activité dans les Asturies en raison de l’avancée de la pandémie dans la région.

L’Asturien, si tout se passe comme prévu, rejoindra l’entraînement mercredi et ira progressivement. Ainsi, calmement, il tentera de mettre de côté la frayeur, qu’il n’oubliera jamais au cours de sa longue carrière dans le football. Formé dans la carrière d’Oviedo, il a joué pour les Montañeros de La Coruña, Condal de Noreña, Marino de Luanco, Numancia, Barakaldo, Alicante, Caudal et Lealtad. Il est au club malien depuis cinq saisons.

Álex Blanco (Pola de Siero, 34 ans) a fait peur dimanche. Heureusement, vous pouvez le dire. Le footballeur Lealtad, remplaçant lors du match contre Numancia (1-0) à Los Pajaritos, qui marquait la fin de la séquence de 69 matchs sans perdre, a suivi le match dans les tribunes, avec les remplaçants, quand tout était fait noir. «Je me suis un peu évanoui et j’ai essayé d’attraper la balustrade. Je n’ai pas chuté au début, mais ensuite je suis tombé au sol », raconte Blanco, qui a dû passer la nuit à l’hôpital de Soria pour observation. La chute était d’environ deux mètres. Le positif est que tout était une peur. Hier, souriant, Blanco se tenait déjà au pied du canyon dans le magasin de chaussures Samartino à Pola de Siero.

Le footballeur, avec une longue carrière, associe le football à la direction de cette entreprise familiale de 34 ans. Tellement comme lui. Son père est décédé récemment et Blanco dirige maintenant le magasin de chaussures avec le soutien de sa mère. «Ces dernières années, nous avons subi de nombreuses pertes et nous n’avons plus de peur», dit-il. Blanco ne trouve aucune explication à son évanouissement. Il se souvient qu’il y a longtemps, enfant, il a souffert d’une sorte de vertige, mais aucun comme celui de Soria. «Peut-être était-ce dû à la tension du parti. Je vais bien. À l’hôpital, ils m’ont très bien traité et m’ont tout fait. Analyse du sang, de l’urine, des rayons X… Je suis passé par la tôle et la peinture », plaisante le footballeur, qui se retire également pour expliquer ce qui s’est passé. «J’ai toujours été un défenseur très dur. Il y a eu des jours de collision tête à tête avec un autre: lui à l’hôpital et moi au travail ».

Blanco ne se souvient pratiquement de rien de ce qui s’est passé une fois qu’il a perdu connaissance et est tombé des gradins. «Quand je me suis réveillé, j’étais entouré de gens et j’hallucinais. Ce que j’avais était très froid et il y avait beaucoup d’eau par terre », a-t-il raison de dire. Sa famille a été choquée par son état de santé, bien qu’il les rassure rapidement lui-même, déjà conscient. Hier, le calme était déjà au rendez-vous après le bon résultat de tous les tests médicaux: “Tout allait mieux que prévu.”