Le peloton de champ gauche des Giants de San Francisco, composé d’Alex Dickerson et Darin Ruf, cause un double problème aux adversaires.

La paire a contribué à faire passer les Giants (22-21) au-dessus de 0,500 pour la première fois depuis qu’ils étaient 5-4 le 1er août.

Dickerson et Ruf ont tous deux réussi mardi soir alors que les Giants se remettaient d’un déficit de quatre points pour vaincre les Mariners de Seattle 6-5. San Francisco a remporté sa quatrième victoire consécutive tout en mettant fin à la séquence de six matchs des Mariners.

Les équipes concluront leur série inter-ligues de deux matchs mercredi soir.

Avec les Giants menés 5-1, le gaucher Dickerson a réussi un circuit avec un retrait en troisième manche. L’explosion a déclenché l’attaque de San Francisco, qui a marqué quatre points ou plus en 10 matchs consécutifs pour la première fois depuis 2007.

Le score à égalité 5-5 au septième, le manager des Giants Gabe Kapler a appelé le droitier Ruf pour affronter le releveur gaucher des Mariners Anthony Misiewicz. Ruf, qui a réalisé un simple clé en deux points après avoir quitté le banc lundi lors de la victoire 4-2 des Giants contre l’Arizona, a répondu en allant au centre du terrain gauche pour son quatrième circuit en carrière.

«C’est très amusant, principalement parce que la plupart du temps, cela ne fonctionnera pas de cette façon où vous obtiendrez un home run du côté gauche, puis Ruf va entrer et pincer et frapper une grande maison. courez, dit Kapler. “Cela n’arrive pas si souvent, alors quand ça marche en votre faveur, vous vous rappelez combien de fois ça va dans l’autre sens.”

C’est la première année de retour de Ruf dans les ligues majeures après avoir passé trois saisons en Corée du Sud.

Dickerson, qui était douteux pour le match après avoir commis une faute sur son genou droit lundi, a salué la décision de Kapler.

«C’était génial», a déclaré Dickerson. “Faire un mouvement et le gars fait immédiatement la meilleure chose que vous puissiez faire et frappe un coup de circuit … c’était une production impressionnante.”

Mauricio Dubon a également réussi un circuit pour les Giants, Donovan Solano a réussi trois coups sûrs et marqué deux fois, et Brandon Belt a fait un simple deux fois et a obtenu deux points produits.

“Nous avons des gars qui peuvent frapper la balle hors de ce stade, sur d’autres terrains de baseball”, a déclaré Kapler. “Une des choses que nous continuons de dire et que nous avons vu jouer est que nous ne sommes pas à court de matchs, nous pouvons donc gérer un déficit précoce et avoir confiance que nous avons les gars qui peuvent frapper des simples mais aussi frapper des balles. dans les lacunes et parfois dans les sièges. “

Le gaucher Tyler Anderson (1-3, 5.18 ERA) devrait débuter mercredi pour les Giants contre le gaucher des Mariners Nick Margevicius (1-2, 3.86).

Anderson a fait trois départs consécutifs contre l’Arizona, lançant un trois frappeur dans le premier avant de perdre les deux derniers. Il a une fiche de 0-1 avec une MPM de 6,55 en deux départs en carrière contre Seattle.

Margevicius a réalisé un 1-1 avec une MPM de 1,64 en deux départs contre les Giants la saison dernière alors qu’il lançait pour les Padres de San Diego. Il n’a pas lancé depuis le 28 août.

Le partant des Mariners, Ljay Newsome, a été éliminé du match de mardi lors de la deuxième manche après avoir été touché au poignet droit (tangage) par une ligne d’entraînement de Brandon Crawford de San Francisco.

Cela a laissé l’enclos des releveurs pour terminer le match, et les cinq releveurs ont rendu un total de cinq points en 6 2/3 manches.

“Beaucoup de ces gars ne sont pas venus parce que notre lancer de départ a été si profond”, a déclaré le manager des Mariners, Scott Servais, dont l’équipe de reconstruction a 19-23. “Il va y avoir des soirées comme (mardi) où ces gars-là doivent intervenir.”

