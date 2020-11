Au cours de ses 30 ans dans les airs, “Les Simpsons” Il a été caractérisé par ses satires sur les problèmes de la société américaine et le portrait de personnalités publiques importantes. Le phénomène télévisuel créé par Matt Groening a connu des moments controversés, parfois ses blagues ont été acceptées et d’autres interrogées par le public. La vérité est qu’elle reste en vigueur à ce jour.

Depuis ses débuts en 1989, plusieurs Présidents des États-Unis ont été mentionnés ou sont apparus sous forme de bande dessinée dans l’émission. Fait intéressant, les nouveaux présidents sont moins susceptibles d’apparaître dans Les Simpsons qu’ils ne l’étaient dans les années 1990. La série animée se moquait déjà d’anciens présidents comme Jimmy Carter, Ronald Reagan et George HW Bush, ont également parodié Bill Clinton pendant votre mandat et au-delà.

En comparaison, George W. Bush on ne le voyait qu’en passant, Barack Obama était à peine mentionné et Donald Trump il n’a été représenté que dans quelques parodies non canoniques. Le portail Web “Screenrant” fait une compilation de tous les présidents des États-Unis qui sont apparus dans le programme réussià.

1. RICHARD NIXON: Dans l’épisode «The Promise», le célèbre et trompeur Nixon apparaît dans une publicité pour Duff (au milieu d’un débat présidentiel) au début de la série, où Homer se méfie naturellement de sa prétention d’aimer la bière. Plus important encore, il est un ami proche de Sir Oinks-a-Lot, qui a reçu un diplôme honorifique de Springfield A&M et est horrifié d’apprendre que l’animal a été kidnappé.

2. GERALD FORD: Ford apparaît à la fin de “Two Bad Neighbours”, où il est l’antithèse du fastidieux et méchant George HW Bush avec qui Homer s’est affronté. En tant que nouveau voisin facile à vivre d’Homère, Ford est un ami parfait car le couple partage l’amour du football, des nachos et de la bière.

3. JIMMY CARTER: Dans l’émission, nous voyons Carter rejeté de la fête d’anniversaire de Burns en raison de son statut de simple participant à «Rosebud» (un destin qu’il partage avec George HW Bush, qui rejette avec ressentiment leur conversation amicale quelques instants plus tard). Dans une apparition ultérieure, la comédie breakdance de Carter déclenche une émeute potentielle pendant le classique de fin de saison «Derrière le rire», bien que cela ne compte guère comme une petite apparition.

4. RONALD REAGAN: Reagan n’est apparu que brièvement dans la série, vu en tant qu’invité le jour de l’anniversaire de Burns et profitant d’un concert de Be-Sharps. Burns a mentionné que le Parti républicain de Springfield veut tout nommer après le président et sa tête est vue sur un brochet au Springfield Wax Museum, mais l’apparence la plus mémorable de Reagan est sous la forme du ruban de Rappin ‘Ronnie Reagan Homer, qui en fait.

5. BUSH GEORGE HW: Facilement le président le plus moqué de la longue histoire des Simpsons. Il apparaît pour la première fois lorsque le président prononce un discours (dans la vraie vie!) Dénonçant les Simpsons dans «Delusional Dad Stark». Là, il affirme que les familles américaines devraient “ressembler davantage aux Walton et moins aux Simpson”. Bush apparaît plus tard en tant que membre des Stonecutters, et a notamment un épisode entier qui lui est dédié sous la forme de “Two Bad Neighbours”, dans lequel il emménage avec la famille titulaire et est impliqué dans une guerre obsessionnelle de farces avec Homère.

6. BILL CLINTON: Clinton a été vu sur Les Simpsons en train d’être arrêté avec la famille du même nom et les Dixie Chicks dans “La bannière brisée par Bart” et est forcé de soutenir l’effort primaire raté de 2008 de sa femme Hilary sur “E Pluribus Wiggum”. Mais son apparence la plus notable est le camée de Clinton dans lequel il admet être un “président assez moche” à la fin de l’épisode “Galactic Horsemen”.

7. GEORGE W. BUSH: Malgré huit ans au pouvoir et une guerre en Irak à son nom, le fils de George Bush ne méritait pas beaucoup de couverture de la part de la première famille de Springfield. Le jeune Bush a été repéré dans un album de photos de famille (dans lequel Homer le tabasse), mais à part cela, il a reçu peu de mentions directes des Simpsons, une tactique qui se poursuivrait par le biais de nombreux autres présidents qui ont occupé leurs fonctions en les années suivantes.

8. BARACK OBAMA: Étonnamment, Barack Obama n’a jamais été représenté dans le canon, bien qu’il soit l’un des rares présidents américains que Bart reconnaît (comme un «garçon noir») dans une conversation avec le surintendant Chalmers. Au-delà de cela, Obama n’est répertorié dans l’émission que comme source de quelques lignes spirituelles comme Bush, mais il n’est jamais montré à l’écran même s’il a également servi deux mandats.

9. DONALD TRUMP: La seule célébrité qui a demandé à apparaître sur Les Simpsons et a été refusée, Trump n’a jamais été représenté dans la continuité de l’émission. Bien qu’une mention spéciale doive être faite, bien sûr, le fait que Trump a été mentionné comme un ancien président américain invisible des décennies à l’avance dans l’une des prédictions prophétiques les plus célèbres des Simpsons.

