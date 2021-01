Disney a acheté 20th Century Fox en 2019 et une grande question qui restait était celle de l’avenir de la franchise «Deadpoool», un film qui a commencé avec un petit budget et une cote R mais qui a payé gros.

Ainsi, les plans du super-héros irrévérencieux ont été déjoués pendant longtemps. Clairement, Disney n’exclurait pas ledit personnage et le président de Studios Marvel, Kevin Feige, a fourni plus de détails sur l’enregistrement et si la suite fera partie de l’univers cinématographique Marvel (MCU).

Ryan Reynolds Il rejoindra le MCU et conservera sa cote R, comme depuis le début. Feige a souligné, dans une interview avec le portail spécialisé Collider, que les sœurs Lizzie Molyneux-Loeglin et Wendy Molyneux Ils travaillent déjà sur le script sous la supervision de Reynolds.

Bien sûr, le film tant attendu commencera à tourner en 2022. «Il sera noté R et nous travaillons sur un scénario pour le moment, et Ryan supervise un scénario pour le moment… Ce ne sera pas [filmando] cette année. Ryan est un acteur très occupé et à succès. “il a commenté.

merveille travaille actuellement sur le tournage de “Thor 4 “ et “Spider-Man 3 ″. En outre, cette année, ils commenceront également le tournage de “Doctor Strange 2”, “Black Panther 2” et “Captain Marvel 2”. Le super-héros rouge pourra donc revoir les théâtres vers 2023.

