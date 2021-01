Bonne année à tous mes lecteurs, 2021, qui est une année impaire, je souhaite à tous une année de cadeaux.



OAXACA. Le début de l’année dans le baseball mexicain signifie que les séries éliminatoires de la Ligue mexicaine du Pacifique sont sur le point de commencer, ce qui a été mené contre toute attente, la pandémie a frappé fort et les stades ne peuvent plus être remplis comme ils le faisaient. dans une ambiance de carnaval comme cela a été toute la vie.

Dans la ligue d’hiver mexicaine, il y a eu dix équipes depuis l’année dernière, elles sont les suivantes: Águilas de Mexicali, Algodoneros de Guasave, Cañeros de Los Mochis, Charros de Jalisco, Mayos de Navojoa, Naranjeros de Hermosillo, Sultanes de Monterrey, Tomateros de Culiacán, Cerfs de Mazatlán et Yaquis de Ciudad Obregón, certains de grande tradition et d’autres commençant à faire leur histoire.

Il y a deux équipes intéressées par une nouvelle expansion, nous verrons si l’opportunité leur est offerte dans un proche avenir, ce serait déjà une ligue respectable de douze équipes, ces équipes qui ont levé la main sont Diablos Rojos du Mexique et Ostioneros de Guaymas, beaucoup le seront dépendent de la situation économique au milieu de cette année.

L’équipe qui remporte ce tournoi en développement représentera le Mexique dans la Caribbean Series qui débutera le 1er février comme chaque année, les pays participants sont au nombre de six et les champions de chacune des ligues d’hiver locales y participent, certains très puissants comme le dominicain.

Cette année, les pays invités à la Caribbean Series sont la Colombie, qui remplace à nouveau Cuba, le Mexique, le Panama, Porto Rico, la République dominicaine et le Venezuela, la série se déroulera au stade Teodoro Mariscal, domicile des Venados à Mazatlán. , Sinaloa.

Les huit équipes qui se sont qualifiées pour les Playoffs de la Ligue Pacifique et qui chercheront le championnat sont les suivantes: 1 Naranjeros de Hermosillo affronte le numéro 8 Venados de Mazatlán, on ne sait pas où les Venados gagnent pour représenter le Mexique à domicile dans la série des Caraïbes.

La deuxième meilleure équipe était les Yaquis de Ciudad Obregón, ils vont affronter le 7e et champion de la saison 2018-2019, les Charros de Jalisco, cette série sera très intéressante.

L’équipe classée numéro 3 était Algodoneros de Guasave qui reçoit le numéro six et champion en titre Tomateros de Culiacán et le dernier de la série programmée est les 4 Sultanes de Monterrey recevant 5 Águilas de Mexicali, la 4 série débutera le 2 janvier. Nous verrons qui sera le vainqueur de cette saison 2020-2021.

Les Mayos de Navojoa et Cañeros de Los Mochis ont été éliminés, ce n’était tout simplement pas leur année, ils devront mieux se préparer pour la saison suivante.

Quelques données intéressantes sur cette ligue sont les suivantes, l’équipe avec le plus de participations sont les Naranjeros de Hermosillo, 63 saisons différentes, ils sont aussi l’équipe avec le plus de championnats obtenus avec 16.

Les dix équipes avaient des Mexicains comme managers, ce n’est pas quelque chose de très commun, il me semble que la situation économique y était pour beaucoup, donc il y avait beaucoup d’occasions de démontrer la capacité de chacun.

Le meilleur home runner de l’histoire a été Héctor “el Supermán de Chihuahua” Espino avec 299 circuits, une marque qui semble impossible à briser, le joueur actif le plus proche est Saul Soto qui a un peu plus de 150, il est à peine la moitié et déjà avec la retraite proche.

Quant à Perfect Games, où aucun frappeur n’a jamais touché la première base, 27 retraits marqués les uns après les autres, il n’y en a que 4 dans l’histoire, le premier de Vicente «Huevo» Romo le 5 janvier 1971.

Le deuxième était le 17 novembre 1982, 5 lanceurs ont été combinés pour l’exploit, Ramón Arano, Ramón Villegas, Pablo Gutiérrez, Salomé Barojas et Alfonso Pulido, deux manches chacune des 4 premières et la dernière s’est clôturée par une manche.

Le troisième a été lancé le 19 octobre 1989 par Jesús Moreno et le dernier et le plus récent le 9 décembre 2006 par Joakim Soria, qui est toujours actif dans les ligues majeures, tous ces lanceurs sont mexicains de naissance, qui est de se démarquer étant une ligue où de nombreux joueurs étrangers arrivent.

En ce qui concerne les champions de la saison individuelle, nous avons deux joueurs qui ont atteint 27 ans, l’un est mexicain, Ronaldo Camacho lors de la saison 1963-64 avec les manquants Rieleros de Empalme, à Sonora, et l’autre est nord-américain, Bob Darwin de Los Naranjeros de Hermosillo sur 71-72.

Le manager avec le plus grand nombre de championnats remportés est le regretté Francisco «Paquín» Estrada avec sept, six avec Tomateros et un avec les Eagles, le seul qui pourrait l’approcher serait Benjamín Gil qui en a 3 et est actif.

Le Mexique a remporté 9 Caribbean Series, quatre équipes ont remporté deux de ces championnats, ce sont les Naranjeros de Hermosillo 1976 et 2014, Tomateros de Culiacán 1996 et 2002, Venados de Mazatlán 2005 et 2016 et Yaquis de Ciudad Obregón en 2011 et 2013, Águilas de Mexicali n’en a qu’une, remportée en 1986.

Dans les prochains jours, nous aurons le résultat des deux tournois, que le meilleur gagne.

Je continuerai à commenter la semaine prochaine.