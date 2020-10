La Lutte libre pleure la mort du célèbre annonceur, présentateur du World Wrestling Council (CMLL) Armando Gaytán, mieux connu sous le nom de “Beaucoup de crème” et qui était l’une des icônes de la déclamation dans le pankration.

Il “Beaucoup de crème” décédé à 76 ans a été confirmé par son famille via son compte Facebook, tandis que la CMLL l’a signalé sur son compte Twitter.

Sa famille a rapporté que Armando Gaitan Il a perdu la vie et bien qu’il n’en ait pas révélé les causes, il a rappelé qu’il est un précurseur de la génération dorée de la lutte, un professeur de formation et un annonceur de vocation, toujours avec un style de somptuosité et d’élégance qui a fait un impact.

Pendant ce temps, le CMLL a fait connaître l’actualité à travers ses réseaux sociaux dans lesquels il a mis en évidence le travail de “El Mucha Crema” qui se démarque des autres par sa manière élégante et particulière de raconter le luttes.

La CMLL se joint au chagrin que la famille de M. Armando Gaytán, plus connu sous le nom de “Mucha Crema”, qui a servi d’annonceur pendant plusieurs années ornant les différentes fonctions de cette organisation de son grand style “, a-t-il écrit sur Twitter.

⚫ REPOS EN PAIX, ARMANDO GAYTAN ⚫

La CMLL se joint au chagrin de la famille de M. Armando Gaytan, plus connu sous le nom de «Mucha Crema» qui a été annonceur pendant plusieurs années, ornant les différentes fonctions de cette organisation de son grand style. pic.twitter.com/amrEApVQ5F – Lucha Libre CMLL (@CMLL_OFICIAL) 20 août 2020

Les combattants aiment Le Fils du Saint ils ont déploré la mort du présentateur et l’ont décrit comme un grand compagnon et une partie inconditionnelle du projet Lucha Libre au Mexique.

Je regrette profondément la mort de notre cher collègue et ami Armando Gaytán “Mucha Crema” Homme respectueux, gentil, loyal et hautement professionnel! Repose en paix », a écrit le Fils du Saint.

Les adeptes de la lutte ont déploré, à travers les réseaux sociaux, la mort de “Mucha Crema” et se souviennent de lui comme la voix de Lucha Libre et une icône des présentations des hommes masqués.

Bon voyage Don Armando “Mucha Crema” Gaitán, pour continuer à présenter les grandes idoles de la lutte, maintenant de l’arène céleste …

Triste nuit pour la lutte nationale. pic.twitter.com/6HgUnUtGFN – Alejandro Robles (@AlexRoblesGDL) 20 août 2020

Entendre sa voix est pour beaucoup de retourner dans notre enfance, il restera sans aucun doute dans les mémoires comme une légende du pankration mexicain, repose en paix ‘Mucha Crema’🎙 pic.twitter.com/H86bQ0HtoO – Chava Cid (@ chavacid13) 20 août 2020

