Juan Ignacio Cecchini Estrada, pionnier et vulgarisateur du judo dans les Asturies, est décédé hier des suites d’un covid à Oviedo à l’âge de 75 ans. Cecchini a été le premier Asturien à accrocher une médaille dans un championnat espagnol de judo, en 1970, puis a poursuivi son travail d’enseignant et de diffuseur dans différentes parties de la région. Il était marié à María Isabel Cortavitarte, également une remarquable judoka, avec plusieurs titres de championne d’Espagne et une Universiade. De plus, son frère José Antonio Cecchini est le seul judoka asturien à avoir participé aux Jeux Olympiques.

Les débuts de Juan Cecchini en judo sont issus de la main du maître Shu Taira, qui l’a formé. Plus tard, il a fondé plusieurs gymnases, le premier d’entre eux à Gijón; plus tard à Oviedo, sur la Calle Fuente del Prado, où se trouve actuellement le gymnase Takeda; Il a continué dans la capitale de la Principauté, rue Melquiades Álvarez, en attendant de terminer le gymnase qu’il a ouvert dans la rue Caveda, qui a été nommé par la Fédération espagnole de judo comme le meilleur de l’année, où il installera plus tard une patinoire bien connue.

Les funérailles du corps présent par Juan Cecchini auront lieu aujourd’hui, à 13h00, dans l’église paroissiale Nuestra Señora del Carmen, à Oviedo, puis sa dépouille mortelle sera enterrée au cimetière de Salvador.