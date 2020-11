Juan Cruz Sol, dans une image de fichier. LEMV

Juan Cruz Sol, acteur international qui a développé sa carrière de footballeur au Valencia CF et au Real Madrid, décédé ce mardi à Valence, a informé des sources proches de sa famille.

Né à Elgoibar (Guipúzcoa) il y a 73 ans, il était international avec l’Espagne à vingt-huit reprises et il a joué pour Valence entre 1965 et 1975, avant d’être transféré au Real Madrid, où il a joué pendant cinq saisons. Après eux, il est retourné au club Mestalla où il a passé deux saisons supplémentaires jusqu’à ce que son a pris sa retraite en 1981.

Basé à Valence, il a effectué des tâches de délégué au club valencien et était actuellement Membre du Directoire de l’entité valencienne.

Sol est venu à Valence en tant que jeune du Pays Basque et à l’âge de 18 ans, il a fait ses débuts dans la saison 65-66 avec la première équipe en tant que milieu de terrain. Plus tard, il a continué à jouer en tant qu’ailier, sa position la plus courante, bien que parfois il l’ait également fait en tant que central.

Avec l’équipe valencienne, il a remporté la Coupe 1967 et la Ligue 1971 dans sa première étape et la Recopa et la Super Coupe 1980, dans la deuxième et avec le Real Madrid, il a été trois fois champion de la Ligue. Avec Valence, où est devenu capitaine, a complété une série de 309 matches de compétition officiels (dont 238 en championnat) dans lesquels il a marqué un total de quatorze buts.

Il a été international avec l’Espagne entre 1970 et 1976 et dans ses vingt-huit matches avec le maillot national, il a marqué un but.

Dans le match de championnat que Valence et le Real Madrid ont joué à la Mestalla ce dimanche, un toile sur la façade du stade valencien avec son image et son nom, qui s’ajoute à celui d’autres collègues qui ont marqué l’histoire au club Mestalla.