Juan de Dios Roman, Légende espagnole du handball, est décédé à l’âge de 77 ans après avoir eu un accident vasculaire cérébral. L’ancien entraîneur est entré dans l’histoire du handball espagnol après avoir remporté deux médailles d’argent aux Jeux Olympiques d’Atlanta et de Sydney. Un jalon jamais atteint par le handball espagnol.

🖤 ​​Juan de Dios Román, icône de l’espagnol #Balonmano, figure clé de son développement et de son succès, est décédé à l’âge de 77 ans après avoir échoué à surmonter un accident vasculaire cérébral. Une vie consacrée à notre sport. Vous nous laissez un héritage incalculable. Où que vous soyez, #DEP. Tu nous manques déjà. pic.twitter.com/ZyINvPPhs8 – RFEBalonmano (@RFEBalonmano) 28 novembre 2020

Pendant son temps en tant qu’entraîneur, Juan de Dios Román a remporté deux médailles d’argent chez les Européens d’Espagne (1996) et d’Italie (1998) et de trois bronzes aux Championnats d’Europe en Croatie (2000) et aux Jeux Olympiques d’Atlanta (1996) et de Sydney (2000).

Au niveau du club, il est l’un des entraîneurs les plus récompensés au monde, ayant entraîné le Club Atlético de Madrid, avec lequel il a remporté quatre titres de la Copa del Rey, en plus d’avoir remporté de nombreux titres à la direction de BM Ciudad Real. A cela s’ajoutent les médailles récoltées par les différentes équipes lors de son passage à la tête du RFEBM, de 2008 à 2013.

Après avoir quitté les bancs, Juan de Dios Román a agi en tant que commentateur dans divers médias contribuant à son excellente vision d’un sport qui l’a rendu formidable en Espagne.

Il faut se rappeler que l’Association des entraîneurs de handball a annoncé la mort de Juan de Dios Román vendredi après-midi, bien que plus tard, il ait dû rectifier cette information. Sa famille, à travers la Fédération de Handball, a démenti la nouvelle avec le message suivant publié sur les réseaux sociaux: «Au nom d’Elvira, l’épouse de Juan de Dios, et toute sa famille, informez que Juan de Dios n’est pas décédé , nous vous demandons donc de faire preuve de prudence lorsque nous présentons nos rapports en ces temps difficiles.