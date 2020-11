L’ancien entraîneur national et ancien président de la Fédération royale espagnole de handball, Juan de Dios Roman, est décédé ce vendredi, tel que rapporté par l’Association des entraîneurs de handball (AEBM).

“Nous avons le regret d’annoncer le décès de Juan de Dios Román Seco. DEP”, l’association a écrit sur son compte officiel «Twitter» annonçant le décès de l’une des figures les plus importantes du handball national.

L’ancien technicien était dans un état très grave depuis jeudi après avoir souffert “un accident vasculaire cérébral irréversible”, comme l’a souligné l’AEBM elle-même, comme le journaliste et bon ami de Román, Luis Miguel López, ancien directeur général de BM Ciudad Real et BM Atlético de Madrid.

«Je ressens une douleur immense pour la situation que traverse mon ami, mon frère Juan de Dios Román. Des nouvelles alarmantes me parviennent. Son état est critique. C’est un bâton trop dur pour ceux d’entre nous qui l’admirent en tant qu’athlète et l’aiment en tant qu’ami. Quelle douleur! », A-t-il écrit sur Twitter.

Pendant son temps comme entraîneur, Juan de Dios Román a remporté deux médailles d’argent aux Championnats d’Europe en Espagne (1996) et en Italie (1998) et trois bronzes au Championnat d’Europe en Croatie (2000) et les Jeux Olympiques d’Atlanta (1996) et de Sydney (2000).

Au niveau des clubs, il est l’un des entraîneurs les plus titrés au monde, ayant entraîné le Club Atlético de Madrid, avec lequel il a remporté quatre titres de la Copa del Rey, en plus d’avoir remporté de nombreux titres réalisant BM Ciudad Real.

A cela s’ajoutent les médailles récoltées par les différentes équipes lors de son mandat de président de la RFEBM, de 2008 à 2013, dont la deuxième titre mondial par équipe masculine en 2013.