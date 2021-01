Le journalisme sportif a une étoile de moins dans le ciel espagnol. Lundi soir, il est décédé à l’âge de 78 ans Miguel Vidal, journaliste historique co-fondateur du journal AS, où il a travaillé pendant 30 ans. Il s’est également fait connaître pour sa prose en écrivant plus de vingt livres et en interviewant de grandes légendes du sport telles que Muhammad Ali, Pelé, Magic Johnson ou Nadia Comaneci. Grands mots.

Miguel Vidal (Consell, Majorque, 26 juillet 1942) dut atterrir sur la péninsule pour se faire un nom (il avait auparavant travaillé dans les publications Fiesta Deportiva et Mallorca Daily Bulletin). Était en Madrid, une ville d’opportunités pour les étrangers, où sa plume a commencé à germer dans les rédactions pour finir par éblouir un Jose María García, qui a été la clé de ses débuts. Ce fut d’abord le journal Informaciones et plus tard il deviendra membre de l’équipe qui fonda un journal qui finit par devenir une référence pour la presse espagnole: le journal AS.

Miguel Vidal Il a passé l’essentiel de sa carrière dans le journal dans lequel il a été pendant 30 ans, de 1967 à 1998, et dans lequel il a signé quatre pages dans le premier numéro publié le 6 décembre 1967. Pendant ce temps, il a interviewé de grandes légendes de la sport comme Jesse Owens, Muhammad Ali, Pelé, Nadia Comaneci, Joe Louis, Garrincha ou Magic Johnson. Son entretien avec Owens lui a valu à l’Université de San Juan de Puerto Rico de mettre son nom à la chaire de journaliste en 1980.

Six Coupes du monde consécutives

En dehors de son rôle de journaliste, Miguel Vidal Il était également connu pour ses capacités à couvrir des événements sportifs. Au cours de sa longue carrière professionnelle, il a couvert six championnats du monde consécutivement: de Allemagne 1974 vers États-Unis 1994. De plus, il était également présent aux Coupes d’Europe en Belgique (1972), en Italie (1980), en Allemagne (1988) et en Suède (1992).