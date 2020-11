Toni Bruins Slot, dans une image de fichier. EP

Le technicien et analyste néerlandais Emplacement Toni Bruins est décédé à 73 ans des suites de un cancer qui a été diagnostiqué en 2016, et laisse avec lui un morceau de la célèbre “ Dream Team ” de la Club de football de Barcelone, car il était un élément clé du personnel technique de Johan Cruyff et Charly Rexach.

On se souvient de sa «petite main» célébrant depuis le banc le 5-0 du Barça au Real Madrid en 1994, au Camp Nou. Charismatique et travailleur, il était l’assistant de Cruyff dans lequel il était le meilleur Barça jusqu’à présent, peut-être seulement surpassé par celui de Pep Guardiola.

Bruins Slot, qui a reçu un diagnostic de cancer il y a quatre ans, ne voulait pas quitter le monde du football. Son dernier emploi était en tant qu’analyste au Amsterdam Ajax, club auquel il est arrivé en 1982 en tant qu’entraîneur adjoint.

Il a été l’assistant de Johan Cruyff à Amsterdam et au club des Blaugrana, où il a sans aucun doute fait briller son record avec la réalisation de la Coupe d’Europe 1992.

Il a également été assistant, plus tard, de l’actuel entraîneur de Culé et héros de cette finale de Wembley, Ronald Koeman, avec qui il a travaillé à Benfica, PSV, Valence et AZ en tant qu’entraîneur adjoint.